CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Abril de 2017
A LAS 14.30 MI ÚLTIMO DESEO
Por El Liberal
Hoy 20:57 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR DESDE LAS TERMAS DE RÍO HONDO
13.30 NOTICIERO 7
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTA POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS
18.00 VIDA DE PELÍCULA
EL TRECE
18.00 DIVINA
18.45 TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
10.00 BÁSQUET POR EL 14. RED STAR vs. REGATAS (R)
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14. RED STAR vs. REGATAS (Fem.)
16.30 TELÓN ABIERTO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 EL CLÁSICO. ESTUDIANTES vs. LA COSTANERA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª. EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
23.30 ESCUELA DE LEVANTE
00.00 EN EL LACTARIO
00.15 UNIPERSONALES
CANAL 4
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
12.23 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS
03.01 LOS MUCHACHOS PERDIDOS 2. LA TRIBU
04.51 CHICAS DEL CALENDARIO
07.00 ANIMALES AL ATAQUE
08.50 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
10.44 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO
12.35 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
13.03 LA ÚLTIMA PELEA
15.57 FURIA EN DOS RUEDAS
17.39 BOY 7. SIN IDENTIDAD
19.54 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
20.22 LA TRAMPA
22.00 PELIGRO EN BANGKOK
TCM
01.35 UN ROMANCE PELIGROSO
03.35 LA MASACRE DE TEXAS
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 3)
08.55 EL CHICO DE LA BURBUJA
11.55 UN ROMANCE PELIGROSO
14.10 TIEMPOS DE GLORIA
16.20 CON AIR
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 DRÁCULA
23.15 LA PANTERA ROSA
TNT
09.30 MENTIRAS MORTALES
11.21 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL
13.01 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
14.53 ANTES DE PARTIR
16.37 TITANES DEL PACÍFICO
19.07 EL LLANERO SOLITARIO
22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS
00.05 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.00 AMERICAN PIE PRESENTA. CAMPAMENTO DE BANDAS
SPACE
06.00 LA ROCA
08.25 EL COMPLOT
10.56 UNA VERDAD OSCURA
12.49 DETRÁS DE LAS PAREDES
14.29 LA ESTAFA MAESTRA
16.32 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
18.06 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
20.04 PELEADOR CALLEJERO
22.00 RIDDICK. EL AMO DE LA OSCURIDAD
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 ROOKIE BLUE
08.00 GRIMM
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
12.00 DR. HOUSE
13.00 DR. HOUSE
14.00 CHICAGO P.D.
15.00 MOONRISE KINGDOM - UN REINO BAJO LA LUNA
17.00 DR. HOUSE
18.00 DR. HOUSE
19.00 CHICAGO P.D.
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
22.00 CHICAGO MED
23.00 INVASIÓN DEL MUNDO
01.20 CHICAGO MED
A DONDE IR
HÉRCULES, ESPACIO DE ARTES ESCÉNICAS
(HÉRCULES OCHIUZZI 376)
+JUEVES 6, VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”.
EL MAGISTRADO
(IRIGOYEN Y ALVEAR)
EL JUEVES 6, HABRÁ UNA NOCHE ROMÁNTICA CON MÚSICOS SANTIAGUEÑOS QUE INTERPRETARÁN BOLEROS Y BALADAS.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 8, A LAS 23, ESPECTÁCULO DE DELESTERO, SALITRAL, MOSOJ ÑAUPA, DÚO TURANQUI, CHANGOS SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL FOLCLORE.
KALÚ
(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA (3D):
ROMANCE, DRAMA (ATP)
14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (2D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
05/04 20:00 (cast) 22:30 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP):
HOY - 14:30 (Cast)17:10 (Cast) 19:50 (Cast)22:30 (Subt)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY- 15:00 (Cast) 17:50 (Cast)
CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 05-04- 20:30 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HASTA EL 05/04 -22:40 (Subt)
LEGO BATMAN; LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 14:50 (Cast) 17:10 (Cast)
KONG: LA ISLA CALAVERA (2D): ACCIÓN (+13 años)
HASTA EL 05/04 19:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D CIENCIA FICCIÓN-
ACCIÓN (13 años)
HASTA EL 05/04 22:10 (SUBTITULADA)
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
2D 17:00 - 18:00 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 17:30 - 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA VIGILANTE DEL FUTURO 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
ESTRENO 13/04/2017
RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D
17:10 - 20:00 y 22:50