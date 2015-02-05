CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Abril de 2017

A LAS 14.30 MI ÚLTIMO DESEO

Hoy 20:57 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR DESDE LAS TERMAS DE RÍO HONDO

13.30 NOTICIERO 7

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTA POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE

CANAL 9

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 LA VIDA DE LOS PÁJAROS

18.00 VIDA DE PELÍCULA

EL TRECE

18.00 DIVINA

18.45 TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO

CANAL14

10.00 BÁSQUET POR EL 14. RED STAR vs. REGATAS (R)

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14. RED STAR vs. REGATAS (Fem.)

16.30 TELÓN ABIERTO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 EL CLÁSICO. ESTUDIANTES vs. LA COSTANERA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª. EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

23.30 ESCUELA DE LEVANTE

00.00 EN EL LACTARIO

00.15 UNIPERSONALES

CANAL 4

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

12.23 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS

03.01 LOS MUCHACHOS PERDIDOS 2. LA TRIBU

04.51 CHICAS DEL CALENDARIO

07.00 ANIMALES AL ATAQUE

08.50 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

10.44 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA DEL SANTUARIO

12.35 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

13.03 LA ÚLTIMA PELEA

15.57 FURIA EN DOS RUEDAS

17.39 BOY 7. SIN IDENTIDAD

19.54 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

20.22 LA TRAMPA

22.00 PELIGRO EN BANGKOK


TCM

01.35 UN ROMANCE PELIGROSO

03.35 LA MASACRE DE TEXAS

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 3)

08.55 EL CHICO DE LA BURBUJA

11.55 UN ROMANCE PELIGROSO

14.10 TIEMPOS DE GLORIA

16.20 CON AIR

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

21.00 DRÁCULA

23.15 LA PANTERA ROSA


TNT

09.30 MENTIRAS MORTALES

11.21 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL

13.01 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

14.53 ANTES DE PARTIR

16.37 TITANES DEL PACÍFICO

19.07 EL LLANERO SOLITARIO

22.00 EL LIBRO DE LOS SECRETOS

00.05 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.00 AMERICAN PIE PRESENTA. CAMPAMENTO DE BANDAS


SPACE

06.00 LA ROCA

08.25 EL COMPLOT

10.56 UNA VERDAD OSCURA

12.49 DETRÁS DE LAS PAREDES

14.29 LA ESTAFA MAESTRA

16.32 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

18.06 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

20.04 PELEADOR CALLEJERO

22.00 RIDDICK. EL AMO DE LA OSCURIDAD


UNIVERSAL CHANNEL

07.00 ROOKIE BLUE

08.00 GRIMM

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

12.00 DR. HOUSE

13.00 DR. HOUSE

14.00 CHICAGO P.D.

15.00 MOONRISE KINGDOM - UN REINO BAJO LA LUNA

17.00 DR. HOUSE

18.00 DR. HOUSE

19.00 CHICAGO P.D.

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

22.00 CHICAGO MED

23.00 INVASIÓN DEL MUNDO

01.20 CHICAGO MED

A DONDE IR

HÉRCULES, ESPACIO DE ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+JUEVES 6, VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”.

EL MAGISTRADO

(IRIGOYEN Y ALVEAR)

EL JUEVES 6, HABRÁ UNA NOCHE ROMÁNTICA CON MÚSICOS SANTIAGUEÑOS QUE INTERPRETARÁN BOLEROS Y BALADAS.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 8, A LAS 23, ESPECTÁCULO DE DELESTERO, SALITRAL, MOSOJ ÑAUPA, DÚO TURANQUI, CHANGOS SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL FOLCLORE.

KALÚ

(AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA (3D):

ROMANCE, DRAMA (ATP)

14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (2D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

05/04 20:00 (cast) 22:30 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP):

HOY - 14:30 (Cast)17:10 (Cast) 19:50 (Cast)22:30 (Subt)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY- 15:00 (Cast) 17:50 (Cast)

CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 05-04- 20:30 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HASTA EL 05/04 -22:40 (Subt)

LEGO BATMAN; LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 14:50 (Cast) 17:10 (Cast)

KONG: LA ISLA CALAVERA (2D): ACCIÓN (+13 años)

HASTA EL 05/04 19:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D CIENCIA FICCIÓN-

ACCIÓN (13 años)

HASTA EL 05/04 22:10 (SUBTITULADA)

HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

2D 17:00 - 18:00 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 17:30 - 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA VIGILANTE DEL FUTURO 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

ESTRENO 13/04/2017

RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D

17:10 - 20:00 y 22:50

 
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