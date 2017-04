FÚNEBRES | 3 de Abril de 2017

Hoy 22:28 - FALLECIMIENTOS





- Ramón Rubén Busto (Est. Simbolar)

- María Cecilia Pérez

- Elena Allalla de Paz

- Mario de Valle Karam

- María Cristina More

- Julio Venancio Ledesma (Loreto)

- Elva Jerez

- Delicia del Valle Zalazar

- Aurora del Valle Ávila (Beltrán)

- Ysolina del Valle Anchavas

- Carlos AlfonsoTorres

Sepelios Participaciones

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Sus hijos Ramón y Cristina Paz, h/pol Eugenia Navarro, nietos Pablo, Sebastián y Constanza Paz y Agostina y Joaquín Malabi participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cement. Jardín del Sol . Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Su hermana, hermanos politicos, sobrinos, sobrinos politicos y sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Su hermana Francisca Allalla de Paz, hno. pol. Dardo Paz, sobrina Ester Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Su hermana política Rosa Ruiz de Allalla, sobrinos Kuky Allalla y Roberto Galvan, sobrinos nietos Leandro y Gaby participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Sus sobrinos Rosy Villa y Marcelo Lascano, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Mirta Villa y Pedro Farhat, sobrinos nietos Pedro Alejandro, Verónica Vanesa y andrea Romina Farhat participan con profundo dolor su falecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Su sobrino Félix Antonio Villa, y Chiqui Salvatierra, sobrinos nietos Exequiel, Belén y Lisandro, Gonzalo, Mavi y Eleonora y Antonella Villa participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Su prima Norma Allall de Olmos, sus hijos Pelusa y flia, Graciela, Luisito y flia, y Claudio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en este dificil momento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Sus primos Divi, Sara Allall de Ibáñez e hijo, Norma Allall de Olmos y familia, Benjamín Allall y familia y Teresa Allall, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Sus sobrinos Piru, Manuel y Negro Paz con sus respectivas flias. , participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Su sobrina Lily Allalla de Cano, Fabian Cano Maria y Yesi, participan con dolor su fallecimientop y ruegan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Sus primos Carlos Allall, Mirta Allall de Ledesma, Oscar Allall y sus respectivas fliass. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Sus sobrinos Pirucha, Manuel y Negro con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria. y acompañan a Ramoncito y Cristina en este dificil momento.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Sus sobrinos Liliana Pereyra, Jose Frias y sus hijos Juanjo, Rodrigo y Lucas Frias con sus respectivass flias. participan con mucho dolor su fallecimiento.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Pedro Paz, Lucha Ruiz de Paz, sus hijos y respectivas flias. participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Juan Delibano Chazarreta y sus hijos Ana Josefina y Juan Delibano, participan con profundo dolor el falllecimiento de la querida Elena y ruegan oraciones en su nombre.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. José Luis Navarro, Mariana Castiglione, sus hijos Melisa, Fernando, Rodrigo e hijo politico Federico acompañan a la flia., le desean serenidad y que sientan la presencia de Dios todos los dias de su vida.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Sus consuegros Julio Victor Navarro, Ana Maria Schuldt, despiden a Elena con todo cariño y abrazan a sus hijos Cristina y Ramon, sus nietos Pablo, Sebastian y Constanza Paz, Agostina y Joaquin Alabí, Rogando pronta resignación en estos momentos de dolor. que brille para ella la luz que no tiene fin.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Victor Gustavo Navarro y Adela Tosi, participan el fallecimiento de Elena y acompañan a suss hijos y nietos en momentos tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Martha Schuldt, participa el fallecimiento de Elena y acompaña a sus hijos y nietos en tan triste momento. Descansa en Paz Elena.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Juan Delibano Chazarreta, Ana Isabel Navarro, sus hijos Josefina y Juan participan el fallecimiento de Elena y ruegan pronta resignación a sus hijos y nietos. Descansa en Paz

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Raul Pereyra participan el fallecimiento de su querido amigo Ing. Ramon Paz y lo acompañan en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Alba de Pereyra y flia. participa con inmenso dolor el falllecimiento de Elena y acompañan en tan irreparable perdida. Elevan oraciones een su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. La Comision directiva de la Asociacion de Pediatria de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra colega Dra. Elena Cristina Paz. Elevan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su amigo y vecino Alberto Budan y Eva Coronel y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Su cuñada Ramona de Allalla, sobrinos Betty, Lily y José y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Rita Calo de Coronel, sus hijos Susana y flia., Carlos y flia., Guillermo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Mario Herrera y flia. despide con mucho cariño a su querida vecina y amiga. acompañando con profundo dolor a sus hijos, y nietos. descanse en paz Doña Elena. Elevamos oraciones een su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Negrito Paz y flia., Silvia Paz de Bravo y flia., Anita Paz de Suarez y flia., participan con mucho dolor la partida de nuestra vecina y amiga Elena y acompañan a Ramonsito y Cristina en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Que brille para ella la luz infinita de Cristo". Los primos de su hermnaa política Rosita de Alllalla y flia, Paulina, Ricardo, Anchy, Porota y Pelado Avila junto a sus respectivas flias, participan con gran dolor su deceso y elevan oraciones al hacedor supremo, pidiendo por su Eterna Paz.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Amigas de su nuera Eugenia Navarro de Paz; Acompañan a toda su flia. que Elena descaanse en los Brazos del Señor Jesus. Silvia Santos, Marcela Jerez, Monica Bravo, y Maryli Raed.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Amigos y compañeros del Ing. Ramón M. Paz; Raúl Pereyra, Luis Padilla, Jesús Ibáñez, José Abdala, Ramón González y Diego Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Su cuñada Pura Elvecia Paz, sobrinos Liliana, Yoni, Tanty, Marcia y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y rueegan oracioines en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Ing. Norma Isabel Fuentes participa con profundo dolor el fallecimiento de la Mamá de mi gran Amigo Ramon Manuel Paz. Ruego oraciones en su querida memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/417|. Los compañeros del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSE acompañan al Ing. Ramón Manuel Paz y familia en este difícil momento.

ANCHAVAS, YSOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Sus hijos Patricia y Teresa, su hijo político Mario, nietos Gise, Luciano, Agustín y demás fliares. Casa de duelo San Isidro Dpto. Capital. Serán inhumados hoy 17 hs cemet. Santa María. NORCEN SEPELIO SANTIAGO.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dra. Nilda Támer de Elías y Dra. Magali Elías Támer participan su fallecimiento y acompañan en tan doloroso momento a la Dra. Kelly Morán. Elevan oraciones en su memoria y rogando una cristiana ersignación de toda la familia.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Dr. Ernesto Antonio J. Vital y su hija Dra. Cecilia Eugenia Vital, participan con profundo pesar el fallecimiento del hijo de la Dra. Norma Morán y la acompañan con oraciones junto a su familia, en estos momentos de dolor y tristeza.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Hugo Cesar Frola y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Que el Señor lo reciba junto a sus ángeles en la Casa que le tenía reservada más allá del sol". Sus compañeros del Grupo Cultural Ciudad del Barco lamentan profundamente tu temprano viaje al Reino Celestial, donde tus musas inspiradoras te dirán loas al Eterno Padre. Extrañaremos tu jovial, presencia y elevamos oraciones por tu Paz Eterna.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|.Ruben Seiler y flia. participan su falllecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Amalia Gómez participa con pesar la partida del querido Buby y acompaña con dolor a Zuny, a sus queridos hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Juan Carlos Gómez, su esposa Sara Trejo y familia acompañan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Buby. Ruegan pronta resignación a Zuny, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Querido Buby siempre te recordaremos con cariño y acompañamos con inmenso dolor a nuestra querida amiga Zuny e hijos Mirta Lugones e hijos y Luis Oliva.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Dora Ines B. de Cavallotti, sus hijos Mónica, Patricia, Eugenia y Gustavo participan con profundo dolor el fallecimiento de Buby y acompañan a su esposa Suny e hijos con cariño. ruegan oraciones en su memoria.

CORPUS, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17|. Carlos F. Groppa y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su esposa Zuny y demás familiares en este doloroso momento.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su amada Abuela. Sus nietos Claudia Lorena Fonzo, Mariano Soria y bisnietos Maria Antonella y Mariano Gastón Soria Fonzo, ruegan oraciones en su querida memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Fernando, Mercedes, Martina , Thiago y Adriana Fernández participan con gran dolor la partida de su abuela y ruegan una oración en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Dr. Jorge Fernández y flia participan con gran dolor del fallecimiento de la abuela de su cuñada Mercedes Rosatti y ruegan oraciones en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Dr. Ariel Fernández y flia participan con gran pena el fallecimiento de la abuela de su cuñada Mercedes Rosatti.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Dr. Eduardo Fernández y flia participan con dolor y ruegan una oración en su memoria a la madre de su hijo Gerardo y de la abuela de su cuñada Mercedes Rosatti.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. A las muestras de dolor de familiares y amigos unimos las nuestras. Las amigas de su hijo Gerardo R.; Mary y Sirley Julián participan con gran dolor su partida . Sus restos fueron sepultados ayer en el cement. Jardín del Sol.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Ing. Luis Alberto Paredes y flia, participan el fallecimiento de la madre de nuestro amigo Gerardo y ruegan una oración en su memoria.

GIORGETTI DE ROSATTI, VELIA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Dr. Horacio Lugones, Julieta Rodriguez e hijos lamentan profundamente el fallecimiento de su querida amiga Velia y ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su hija Viky y José y nietas Victoria y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultadoss en el cementerio Parque de la Paz.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su hermana política Marta Hanne, sus sobrinos Alicia, Lautaro y Sonia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su sobrina Dra. Carime Karam y sus hijos Faustino y Emilia , participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Tio. Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su sobrino Escribano Luis Augusto Karam y Alexia, Mukdise participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su sobrino y ahijado Dr. Gonzalo Karam y Natalia Gabellini, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Alva Pavón de Escontrela, sus hijos Pablo y Bechi, Andrea y Guillermo, Fabiana y Andres y Fernanda Escontrela con sus respectivas flias. acompañan con mucho dolor a sus hijos y toda la flia. Karam.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Señor ya está ante tí recíbelo en tu Reino". Su cuñada Graciela de Karam, hijos Marcela, José Maria y Leopoldo, nietos Santiago y Julieta LLapur, Javier, Agustin y Noel Karam participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su vecino y amigo Juan Carlos Pahud, su esposa Alina Victoria, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido vecino y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Maria Clara Julián de Mukdsi, acompañan a sus familiares en esta circunstancia tan triste, como es la perdida de un ser querido.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Juan Pablo Vignau, Normí Mansilla, sus hijos Pablo Cesar y Cecilia Juaneda, Maria Silvia y Daniel Fiad y Jeronimo despiden con cariño a Chincha y piden oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Acompañamos con profundo dolor a nuestro amigo y vecino Chincha: Julio Gutiérrez, Chichi y Rita. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Raul Espeche, su esposa Maria Angelica Bravo Zamora, sus hijos Raul y Roxana, Gustavo y silvia, Jose y Vicky participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. René Agüero, Mindy Coria, sus hijos Agustin, Josefina y Santiago, participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Daniel y Vicky. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Ramiro Santillan Zavalia, Andrea Spinello, sus hijos Agustin, Manuel, Benjamin y Maria Elvira participa con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con afecto. ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Santina Bossini de Figueroa y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chincha. Piden a Dios consuelo divino para su flia.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Dante Luis Hernandez y flia. participan con dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Daniel y Vicky. Ruegan oraciones en su memoria

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Nestor Fernando Zurita, Azucena Brunello y Helena Zurita, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Daniel y Vicky, Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Juan Enrique Fiad, Adriana y sus hijas Camila y Lujan, participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Virginia y Daniel. Elevan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Nunca olvidaremos la cordialidad y el afecto con el que nos trataste; Sus amigos Oscar Banco y Noris Salomon, sus hijos Ana Veronica, Cecilia y Diego con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno " Oscar Alberto Rusz, su esposa Dra. Ahydee Salgado, participan con profundo dolor el falllecimiento de su querido amigo y acompañan a Vicky y Daniel, a su hno. Luis y a la familia toda por irreprable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Julio Cesar Nassif, Maria Teresa Verdugo, sus hijos Julio Cesar y Veronica, Karim y Celeste, Ana Karina y Maria Teresa, nietos Amira, Amado y Abraham, lamentan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chincha y acompañamos a Vicky y Daniel en tan triste momento.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Roberto Enrique Pinto, Maria Elena Villegas, sus hijos Virginia y Rodrigo Palmieri, Roberto y Edduardo, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana Maria Villegas, sus hijos Gustavo, Marcelo y Anita Thomas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Gonzalo Alvarez, Gabriela Jorge de Alvarez, sus hijos Gonzalo Ignacio Alvarez y Maria Cecilia Alvarez. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Gustavo Lezana, Cecilia Abdala y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Ruben Seiler y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Dr. Juan Ramiro Velez, su esposa Patricia A. Garcia y flia. participan el fallecimiento del papá dee su amigo y colega Daniel Karam. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Francisco Viano y Claudia Montenegro e hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Vicky y Daniel en este dificil momento.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Ricardo Colman, participa con profundo dolor su fallecimiento, ruega por una cristiana resignación para su familia.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Lic. Lucio Avila, sus hijos Luciana y Alejandro, David y Natalia, nietos Joaquin, Benjamin, Micaela, Milagros e Isabella nunca te olvidaremos.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Sara B. Navarrete de Hounau despide con profunda tristeza a su vecino de toda la vida.quien junto a todos sus hnos. y sus padres fueron no solo amigos sino familiares en el afecto, por sus consejos y ayuda permanente. En circunstancias como estas las palabras parecen vacias y sin sentido, solo queda nuestra fe en Dios. junto a su hijo Eduardo Augusto Hounau ofrecen sus oraciones rogando por la paz celestial eterna "Chincha" junto a sus seres queridos en el Cielo, y acompañan a sus hijos, nietos, hnos. y demás deudos. pidiendo por su resignación cristiana.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Los compañeros de Oficina de Asesores de su hijo Daniel: Susana Montenegro, Sarita Salido, Claudia Zemán, Karina Uequín, Marta Camuñas, Florencia Dargoltz, M.Laura Scarazzini, Inés Avila, Jorgelina Toscano, Mariana Bonacina, Patricia Mussi, Margarita Ledesma, M. Laura Tiberti, Guillermo Rezola, Nano Santucho, Buky García Olivera, Pablo Atía, Pedro Allub, Juan Ortiz, Alejandro Concha, Fabián Ponce, Armando Manzur y Néstor Zurita, participan con profundo dolor su fallecimiento.Ruegan una oración en su memoria.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Recordarte con una sonrisa es la forma mas lindo de homenajearte. Su esposo Turi, su hija Cecilia y sus nietos Joaquin y Agustín, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su esposo Turi sus hijos Cecilia y Fernando h.pol Mariana sus nietos Joaquin Galilea y Agustin su madre Leticia sus hermanos Carmen Monica y demas flia. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio jardín del sol cob, Obra Social Municpal de la Capital. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162 tel 4219787.





MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. El amor que sembró toda su vida, permanecerá por siempre en nuestros corazones. De ahora en mas serás la luz que guiará nuestros caminos. Su hijo Fernando, su hija politica Mariana y su nieta Galilea, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su madre Leticia y sus hermanos Carmen y Mónica, participan con profunda tristeza su fallecimiento, rezando con inmenso dolor en su memoria. sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su hermana Carmen y Moncho. Si el inmenso dolor que me provoca tu partida sirve para que descanses en paz. Que asi sea. Nunca te olvidaremos. sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su hermana Monica, sus sobrinos Franklin, Karina y Ahitana participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá. y todo aquel que cree en mi no morirá jamás. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos hermanos Mamina, Lucho, Mario y Ramón Cejas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su sobrina Fernanda Oliveri y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Anita y Becky Cuenca Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. La H. C. D. del Club Social y Deportivo Coronel Suarez partiocipan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Sus ahijados Vale, Cristian, Julio, Natalia, Luna, Thomás y Santino. Madrinita de todos quien nos hará los regalitos de siempre, te disfrutamos y disfrutaste con nosotros. Un beso grande, que descanses en paz. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Vivirás eternamente en nuestro corazón " Amiga querida, Josefina Juarez de Jaimes, Ramón Jaimes, Jorgelina, Ignacio y Rosa, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin " Descansa en paz., Tu ahijada Luciana Jaimez, Roque Juarez, Valentino y Pilar Juarez Jaimez participan con dolor su partida y ruegan oraciones een su memoria.

PEREZ, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su esposo Gregorio Salvatierra, hijos María, Gustavo, Ariel, Ramón, Patricia, Gisela, hermanos, sobrinos y nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedas. C. de duelo Calle 4 Nº 198. Bº J. Kennedy. Norcen. SEPELIO SANTIAGO.

TORRES, CARLOS ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su esposa Lida , sus hijos Germán, Cristina, Alba, Cacho, Nestor y Paco, nietos y bisnietos, hijo politico y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Capital. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TORRES, CARLOS ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su hijo Negro, su esposa Graciela, sus nietos Matias y Carla, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Maco. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TORRES, CARLOS ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su hija Cristina, sus nietas Claudia, Pamela, bisnietos Gabriel, Fernanda, Sebastian, Nacho y Consti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevam oraciones en su memoria.

TORRES, CARLOS ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su hijo Germán, su esposa Marina, su nieta Cristina y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.Elevamos oraciones en su querida memoria.

TORRES, CARLOS ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su nieta Claudia Torres, su nieto politico Martin, sus bisnietos Gabriel, Fernanda y Sebastian, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRES, CARLOS ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su nieto Richard, su esposa Zulema, sus hijos Emi, Facu, José y Guada, Tataranietos Javi, Ciro y Nacho, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORRES, CARLOS ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Honorable Comision Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo General de Delegados y sub comision de Jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio y sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopracia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VILA DE JUANCHE, LIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17 en Bs. As|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela y Micaela despiden con profundo dolor a la querida Tato y acompañan a Mariano y Esteban en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria

ZALAZAR, DELICIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Su esposo Jacinto Galvan, sus hijos Hugo Luis, Luisa Estela y Ines h.pol nietos bisnietos y demas flia, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la piedad, servicio REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.





Invitación a Misa

AYUNTA, CRISTIAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/16|. Hijo. Pasó un año de tu desaparición fisica descansas junto a tu hijito, el tiempo pasa pero tu recuerdo está presente en cada detalle, en cada partido de tu querido Central Córdoba, en cada amigo que supiste cosechar, en tu querida San Martín.... Sus padres y hermanos, invitan a la misa en su querida memoria el dia 3/4 en la iglesia Catedral Basílica a las 20.30 hs.

PAZ DE CARRIZO, MARÍA PEREGRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/14|. Fuiste una mujer maestra, madre, abuela, bisabuela incomparable. Derramaste amor, cariño, comprensión y bendiciones a lo largo de toda tu vida. ¡Gracias por tu ejemplo para todo tus descendientes!. Hoy al cumplir tres años de su fallecimiento. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia Catedral Basílica a las 20.30 hs.

VANDONE DE PARADELO, MARÍA ÁNGELA (q.e.p.d.) falleció el 3/4/16|. "Las tinieblas se apartaran y ya brilla la luz verdadera". Sus hijos Alberto Pablo Paradelo, su esposa Mirtha Regina Ortiz de Paradelo, sus nietos Marcela y Walter, Patricia y Carolina y Luis, sus bisnietos Tamara y Maia Sialle Paradelo, Agustín Guijarro Paradelo y Tiziana y Graziana Ubaldi Paradelo, invitan a celebrar la vida, hoy en la Catedral Basilica a las 20.30 hs.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Su tía Emma Herrera de Mattar, sus primos Dalton, Maricel, Nany y sus respectivas famililas, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones para que el Señor, le permita gozar a su lado de los dones Celestiales y descanse en paz por las virtudes que ha sembrado en esta tierra. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia de la ciudad de La Banda.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Ramona de Infante: Sus hijos Hilda, Gladys, Carlos y Andrea y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Julio César Burgos y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. El que cree en Mí aunque muera vivirá " Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y respectivas flias., participan con pesar el falllecimiento de " Chuny " vecina y amiga muy querida y ruegan por el eterno descanso de su alma.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ÁVILA, AURORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su esposo Héctor Manuel Jiménez, su hija pol Rosi, nietos Valentín y Martina partic. Su fallec y sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cemet. de Beltrán. Casa de duelo 27 de Abril. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AVILA, AURORA DEL VALLE (Pimpi) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Sus hermanos Ilda y Juan Carlos, sus sobrinos Rolando y Noemi, Patricia, Claudia y Juan Carlos (h), Soledad y Máximo y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Beltran. Ruegan oraciones en su memoria.

AVILA, AURORA DEL VALLE (Pimpi) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su prima hermana Titina Santillán, su esposo e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio de Beltran. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BUSTO, RAMÓN RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Su esposa Rosa Navarro, hijos María, Veronica, Adriana, Francisco, Analia, Ernaldo, Sandra, Ricardo y Franco, hermanos, hijos politicos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados a las 15 hs. en Clodomira. S.V. Estacion Simbolar. EMPRESA SANTIAGO.

JEREZ, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Sus hijos Maria Marino Norma Roxana Yolanda y Negro h. pol Claudio nietos bisnietos y demas flia, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la capilla, servicio REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEDESMA, JULIO VENANCIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su esposa Elva Veullamenot sus hijos Valeria Enso y Alejandro h. pol., hermanos y demas familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de Loreto. Previo oficio religioso, cob. Iosep. Servicio REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel 4219787.

LEDESMA, JULIO VENANCIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Sus hermanos Marta, Nina, Ramona, María, Tito, Sara y Dorka participan con profundo dolor y que sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Cristo Rey de Loreto.

LEDESMA, JULIO VENANCIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Su hermana Dorka Lucia Ledesma su esposo Roberto sus hijos Pablo, Misael y Eliana participan con profundo dolor y que sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Cristo Rey de Loreto.

LEDESMA, JULIO VENANCIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Emilce Toloza sus hijos Enzo, Valeria, Ale; sus hijos políticos Daniel, Silvina y Rocío, nietos y demás familiares participan con profundo dolor y que sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Cristo Rey de Loreto.

ROMERO NEDIANI, BALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Sus tíos Adriana Nediani y Eduardo Alvarez, suss primos Hector Gabriel y Federico y flia. lamentan irreprable perdida. Rogando resignación para sus papis.

ROMERO NEDIANI, BALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Sus tios Adriana, Coco, Fredy y Mario Nediani y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementeerio de Clodomira.





Invitación a Misa

MIRANDA NELSÓN ADRÍAN (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/11|. La muerte no existe. La persona muere cuando se la olvida. Hijo querido vives en nuestros corazones. Hoy se cumplen 6 años de tu partida, no te fuiste solo hijo de mi alma, parte de mi vida se fue con vos. El tiempo pasa y el dolor que dejó tu partida sigue igual, nuestra casa no es la misma sin vos hijo. Años atras sentía que mi vida se terminaba, pero la realidad es otra y había que seguir, con el corazón destrozado pero de pie, me quedaban tus hermanos, tus queridos sobrinos y tus hijos. Gordo querido cuantas cosas quisiera decirte hoy, que te extraño, que sigo esperándote y no vuelves, que deseo con el alma volver a escuchar tu vos, que te lloro todos los días, en las noches cierro mis ojos pensando en vos y despierto pensando en vos. Descansa en paz hijo querido. Su mamá Olga, sus hermano Sole, Vanesa y Ariel, su cuñado, sobrinos, hijos, y su prima Erika invitan a la misa en Parroquia Inmaculada Concepción a las 20 hs al recordarse el sexto aniversario de su fallecimiento. Frías.