Comienza la cuenta regresiva para la nueva competencia

La ciudad de Las Termas de Río Hondo se prepara para recibir el próximo fin de semana a la máxima categoría del motociclismo internacional, el MotoGP, que llega para disputar la segunda fecha de la temporada 2017 tras un espectacular arranque en Qatar.

El equipamiento de Dorna y de las escuderías ya se encuentra desplegado en el Circuito, mientras se completa el armado de los diferentes sectores, con especial atención a la condición de la pista, las tribunas, el área de hospitalidad, los boxes, el paddock, el centro de prensa y los accesos para el público.

La primera actividad de interés en el escenario será la conferencia de prensa pre-evento prevista para el jueves 6 de abril a las 12 en el Centro de Prensa. Estarán presentes los pilotos: Maverick Viñales (ESP-Yamaha) ganador del Gran Premio de Qatar, Andrea Dovizioso (ITA-Ducati), Valentino Rossi (ITA-Yamaha), Marc Márquez (ESP-Honda), Aleix Espargaró (ESP-Aprilia) y Scott Redding (GB-Ducati).

Ese jueves entre las 12:45 y las 14 se efectuará la prueba técnica de la pista y entre las 14 y las 16 los pilotos podrán recorrer el circuito a pie o en bicicleta para familiarizarse con las condiciones del asfalto.

El programa

Viernes: 09/09:40, Moto3; 09:55/10:40 MotoGP; 10:55/11:40, Moto2; 13:10/13:50, Moto3; 14:05/14:50; MotoGP; 15:05/15:50, Moto2.

Sábado: 09/09:40, Moto3; 09:55/10:40, MotoGP; 10:55/11:40, Moto2; 12:35/13:15; Moto3; 13:30/14, MotoGP; 14:10/14:25, MotoGP; 14:35/14:5, MotoGP; 15:05/15:50, Moto2.

Domingo: 9:40/10, Moto3 Warm up; 10:10/10:30 Moto2 warm up; 10:40/11:MotoGP warm up; 13, Moto3 carrera a 21 vueltas; 14:20 Moto2, carrera a 23 vueltas; 16 MotoGP, carrera a 25 vueltas