"No somos desestabilizadores, el Gobierno sólo debe rectifica el rumbo de sus políticas"

Fotos POSTURA. Héctor Daer dialogó con EL LIBERAL y dio su punto de vista sobre la marcha de la gestión del Gobierno.

03/04/2017 -

El integrante del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, resaltó que "si el Gobierno nacional no rectifica el rumbo de sus políticas, la agudización de la crisis social y económica del país va a ser más importante".

En diálogo con EL LIBERAL, el dirigente gremial ahondó que "el incumplimiento del Gobierno fue deteriorando aun más el tejido social y en consecuencia de eso es que convocamos a una movilización (del 7 de marzo) la más grande de los últimos 30 años" -según Daer-, y que "el Gobierno no tomó nota de ello, y en consecuencia de ello, hemos convocado a un paro nacional de 24 horas para este jueves 6 de abril", sostuvo.

Insistió que el objetivo del paro "no es para poner palos en la rueda, ni lo hacemos porque somos desestabilizadores. Al contrario, queremos que rectifiquen el rumbo de sus políticas. Si ponen como objetivo la pobreza 0, y después de 13 meses tenemos más pobres y los trabajadores están peor y encima pierden el empleo, es porque no están haciendo bien las cosas. Tampoco se pueden jactar que ampliaron la cantidad de planes sociales, porque si seguimos en este camino, los planes sociales no van a alcanzar para la cantidad de compatriotas que quedan fuera del mapa", relató.

A pesar de que el Gobierno apostó al diálogo con la central obrera para destrabar el conflicto, el triunviro recordó que al inicio de la gestión del Gobierno nacional "habíamos iniciado un diálogo que se rompió por la inacción que tuvieron al no hacer cumplir el acuerdo con los empresarios. Uno no puede saber si fueron cuestiones de ex profeso o no, pero la verdad que tuvo características muy nocivas y dio la sensación de que las empresas estuvieron con las puertas abiertas para despedir a los trabajadores que quisieran", relató, al considerar ar el "gran impacto" que va a tener la marcha de este jueves.