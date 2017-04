"La CGT no le da un choripán a nadie para que marche"

Fotos REFLEXIÓN. Daer sostuvo que el paro es parte de la democracia.

03/04/2017 -

En su visita a la provincia, uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, mantuvo una importante reunión con José Gómez, secretario general de la CGT seccional Santiago del Estero, junto a su secretario adjunto, el también senador nacional Gerardo Montenegro y demás delegados cegetistas de las seccionales de Tucumán, La Rioja, Catamarca y del norte de Santa Fe.

"Queremos tener una relación más fluida con Santiago y recoger la situación propia de las económicas regionales", recalcó Daer, tras la reunión mantenida ayer entre las autoridades sindicales.

Consultado sobre la marcha que convocaron adherentes de Cambiemos para respaldar al Gobierno nacional, dijo que ‘en el país no a todo el mundo le va mal y hay sectores que defienden este rumbo económico. Escuché el video del presidente (Macri) destacando que se trató de una autoconvocatoria y sin choripán. Él podrá decir lo que le parezca, pero nosotros desde la CGT no le damos un choripan a nadie, si los ayudamos a que vengan a la marcha porque los sectores no tienen posibilidades, ni viven alrededor de la zona norte de Plaza de Mayo. Movilizarse es parte de la democracia, tampoco puedo decir que la marcha a favor del actual gobierno fueron los desestabilizadores del anterior Gobierno".