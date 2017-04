La NBA programó seis juegos

03/04/2017 -

La NBA Santiagueña hará disputar esta noche, desde las 22.30, seis encuentros.

Por el Ascenso: en Patagonia, La Familia vs. Amigos del Negro (Gerez y Ponce).

Por el Torneo de Primera: en Judiciales, Amigos de Termas vs. La Máquina (Nieva y Chejolán); en Polideportivo, La Unión vs. Coronel Suárez (Jorge y Salto); en Moreno BBC, Los Flores vs. AGEM (Bucci y Campos); en Club Huaico Hondo, Línea Blanca vs. Juveniles de Villa Mercedes (Ruiz y Cheín); en Villa Mercedes, Del Pino vs. Don Bosco (C. Regatuso y Pavón).