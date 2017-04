Fotos La historia de dos ex brigadistas de higiene municipal que estudiaron para superarse

03/04/2017 -

Como se recordará, hace un par de años la diputada nacional por el Frente Renovador, Dra. Mariana Morales, fue noticia en los medios de todo el país, cuando el intendente Pablo Mirolo le tomaba juramento como nueva subsecretaria de Gobierno de la Municipalidad de La Banda.

Lo lograba tras recibirse de abogada mientras trabajaba en el área de limpieza de la comuna.

Aquella historia fue de gran inspiración para muchos jóvenes que inician sus pasos en el mundo laboral.

Es el caso de Maira Marcos y Cintia Villalba, empleadas del Centro de Atención Médica Municipal Nº 5 del barrio Ampliación Central Argentino, donde tienen a cargo el Servicio de Mamografías, y asisten semanalmente a cientos de mujeres que llegan de distintos puntos de la ciudad y del interior provincial. Ellas también son ejemplo de sacrificio y superación.

Igual que Morales, Maira y Cintia tuvieron un duro camino antes de llegar al título de técnicas superiores en Radiología con la especialidad en Bioimagen. También recorrieron las calles bandeñas con escobas y palas, ganándose la vida como brigadistas municipales, condición que llevan con orgullo a donde quieran que vayan.

"El caso de la diputada nacional Mariana Morales nos alentó a seguir adelante, a trabajar y pensar que se puede; uno puede estudiar mientras trabaja y soñar con un futuro mejor. Pude estudiar y recibirme de técnica superior en Radiología con la especialidad en Bioimagen", comenzó diciendo Maira.

Al recordar los tiempos de brigadista, Cintia dijo: "Cuando comenzamos a trabajar con mi compañera Maira y nos tocaba barrer las calles de la ciudad, no pensábamos a futuro, solamente íbamos a trabajar. Cumplíamos horario aunque llueva o truene, soportando insultos de la gente".

Maira tiene 28 años y vive en el barrio Los Lagos con sus padres, dos hermanos y dos sobrinos.

Egresó en el 2006 de la Escuela Técnica Nº 6 "Comandante Manuel Besares" con orientación en Economía y Gestión.

Por su lado, Cintia Villalba es dos años más grande, también vive con sus padres, dos hermanas y una sobrina en el barrio Menéndez.

Egresó del Colegio Secundario Banda con la orientación en Humanidades. Sobre su trabajo en la brigada de limpieza, Maira destacó: "Entrábamos con mi compañera Cintia a las 6 y salíamos a las 8, luego del trabajo teníamos tiempo de estudiar y hacer nuestros trámites, trabajábamos de lunes a viernes". Las dos jóvenes emblema de la Dirección de Salud Municipal estuvieron en la brigada de limpieza desde el 2014 hasta mediados 2016, cuando recibieron la gran noticia: ya con el ansiado título habilitante en sus manos fueron designadas para prestar servicio en el Camm Nº 5 del barrio Ampliación Central Argentino.

Hoy su realidad es muy diferente. Diariamente asisten a un importante número de pacientes de los barrios bandeños, capitalinos y de zonas rurales, quienes acuden a los controles gratuitos.

Maira Marcos trabaja por la tarde desde las 14 hasta las 19, mientras que Cintia Villalba lo hace por la mañana de 8 a 13.

"Al principio me tocó un caso, me sentí identificada porque era una chica joven, al momento de la realización del estudio surgieron pautas que indicaban que no se daban los parámetros normales. Al final se pudo realizar el estudio y se le informó el resultado. Por casos como ese tengo una gran alegría por trabajar aquí, serle útil a la comunidad. Invito a las mujeres a que se realicen el estudio mamográfico, se realicen el control una vez por año", agregó Maira.

Experiencia profesional

También Cintia contó su experiencia: "Me encanta venir a trabajar aquí, es lo que me gusta. La mujer debe dedicar veinte minutos y de esta manera podría salvar su vida. Es fundamental que las mujeres realicen un autoexamen", asevera con seguridad. "Cotidianamente se visualiza la parte delicada de mi trabajo. Tengo familiares en el interior con cáncer de mama, no saben lo que era una mamografía y no conocían el Camm. Les dije que vengan, que el estudio es totalmente gratuito y rápido", finaliza con la voz quebrada la joven Cintia.