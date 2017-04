Desde la cama, el novio de Morena le declaró su amor

03/04/2017 -

Son jóvenes y expresan su amor abiertamente a través de las redes sociales. Morena Rial y su novio, el joven cordobés Martín Casar, no paran de subir fotos y videos juntos en Instagram. Allí fue donde el joven sorprendió a su novia con una romántica declaración. "Primero que todo quiero darte las gracias por estar a mi lado y hacerme la persona más feliz del mundo, segundo espero que vos también seas la mujer más feliz estando a mi lado. No te das una idea de cuánto te amo. Gracias por ser esa compañera que está a mi lado y me hace sonreír cada mañana que despierto con vos... Te amo", expresó en la grabación.