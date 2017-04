Echarri contra Andrea del Boca: "No le creo nada"

03/04/2017 -

Pablo Echarri volvió a El Trece para compartir un almuerzo con Mirtha Legrand. El actor acudió al programa de "La Chiqui" y puso el foco en la disputa entre Sagai e InterArtis, la entidad paralela concebida por Luis Brandoni , Andrea del Boca y Fabián Gianola .

En primera medida, Echarri se explayó sobre el trabajo de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes.

"Sagai ayudó mucho a actores y tiene una fundación que es un instrumento para tratar de salvar las diferencias entre las figuras más rutilantes y otros actores", destacó.

"El conflicto con estos compañeros fue concretamente que después de tantos años de no poder percibir el derecho a la propiedad intelectual, en vez de venir a trabajar dentro de la entidad o disentir, en vez de ganar una lista, armaron una entidad paralela", expresó el actor.

Y apuntó directamente contra Del Boca y las diferencias que los unen: "Andrea tuvo un problema con nosotros, que es que tenía que cobrar 50 mil pesos, fue a hacer el reclamo a Sagai y el dinero ya lo había cobrado el padre, ella creía que nosotros no le estábamos pagando, tenía con nosotros diferencias profundas, ideológicas, no estuvo de acuerdo en hacer crecer a la entidad", explicó Echarri.

Asimismo, el actor discutió sobre las sumas millonarias que cobró Del Boca para sus novelas y fue categórico.

"Haber recibido los montos que recibió para hacer una novela por fuera de los marcos comunes era peligroso y así salió".

Ante la pregunta de Analía Franchín de si le cree a Del Boca respecto a cómo cobró esas sumas, Echarri no dudó en expresarse sin vueltas: "Yo a Andrea no le creo nada porque la conozco y es bastante personalista y egoísta". Y habló sobre su desvinculación del proyecto de la miniserie de Sandro. "La apreciación de Tomás [Yankelevich] fue un tanto temeraria, si bien yo sabía su pensamiento porque siempre fue muy franco conmigo porque me cuestionaba cuando yo cristalizaba mis pensamientos políticos".