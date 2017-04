Video | "Chiqui" Tapia se expresó sobre Bauza y Sampaoli

Fotos Claudio "Chiqui" Tapia

En su primera entrevista como flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia habló en LANACION+ sobre la continuidad de Edgardo Bauza como técnico de la selección argentina, al tiempo que elogió a Jorge Sampaoli, pero negó cualquier diálogo con el entrenador del Sevilla.

-¿Qué van a hacer con Bauza?

-¿Cómo qué vamos a hacer? Bauza es el DT de la selección argentina. Tiene un contrato firmado. Nosotros nos vamos a reunir con él. Aún no pude. Sí lo hice con los jugadores antes del partido contra Chile, pero todavía no era presidente. Llevo apenas tres días. Esta semana me reuniré con Bauza, el miércoles o jueves, para charlar, para analizar todo en conjunto. No fuimos parte de su elección, tampoco sé su pensamiento ni su idea. Una vez que charlemos analizaremos los pasos a seguir.

-¿Van a respetarle el contrato?

--Los contratos siempre hay que respetarlos. Nosotros tenemos una necesidad y una urgencia que es la que tiene toda la gente. Todos queremos que la selección juegue bien y gane, que se clasifique de la mejor manera y jugar bien el Mundial. Pero hay que ser consciente de que los DT no tienen el tiempo de trabajo suficiente. El partido con Chile fue el jueves y el plantel recién se completó el martes anterior. La eliminatoria sudamericana es muy difícil. Todos nos quieren ganar.

-¿Te gusta el fútbol que propone Bauza para la selección?

-Las eliminatorias cambiaron. Salvo Brasil, hoy no hay una superioridad tan clara de un equipo sobre otro. Por los jugadores que tenemos, sin dudas que nos gustaría jugar mejor, pero contra Chile había que ganar de cualquier manera.

-Das a entender que la Argentina juega mal.

-Pero todo el mundo ve eso. Contra Chile necesitábamos ganar, de cualquier modo. Son dos cosas: la necesidad de ganar y jugar bien. A veces no se puede. A mí me gusta que la selección juegue bien y tenemos la materia prima para lograrlo.

-¿Y Sampaoli? ¿Está cerca?

-¿Cerca en qué sentido? Sampaoli está en España y la selección tiene un técnico, que es Bauza y es exitoso. Hay que respaldarlo y escucharlo. No hablé con él, pero entiendo que tiene las fuerzas y las ganas necesarias para seguir. No conozco mucho a Sampaoli, pero en Chile hizo un gran trabajo y le dio identidad a esa selección.

-¿A Sampaoli nadie lo llamó?

-Nadie puede llamar a otro DT mientras hay otro en el cargo.