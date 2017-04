Fotos Otro argentino murió trágicamente en Brasil.

Hoy 17:16 -

Este lunes, el argentino Sergio Javier Millino, de 33 años, murió de forma inmediata al caer en la pista externa de acceso al terminal 1 del aeropuerto internacional Salgado Filho, en tanto que su compañera, la también argentina Melody Solange Yacubowski, de 33 años, sufrió fracturas en una pierna y fue ingresada en el hospital Cristo Redentor de Porto Alegre.

Pese a las versiones de algunos testigos de que la caída se produjo tras una discusión de la pareja, la policía brasileña trabaja con la hipótesis de un accidente o de un suicidio.

"Las imágenes no son nítidas y no sabemos si el hombre se arrojó o se cayó accidentalmente. Ella cayó enseguida al parecer cuando intentaba agarrarlo. Pero lo que podemos decir es que la hipótesis de homicidio está descartada", afirmó el jefe de la Comisaría de Homicidios de la Policía Civil del estado de Río Grande do Sul, Joao César Nazário.

Ambos tenían residencia en Porto Alegre y cuentan con visa temporal para residir en Brasil desde hace al menos cuatro años pero se desconoce lo que hacían en el aeropuerto.

El incidente ocurrió una semana después de que un turista argentino muriera en una pelea callejera en Río de Janeiro.