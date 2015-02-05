CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Abril de 2017

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

Hoy 21:33 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚUACIÓN)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR DESDE LAS TERMAS DE RÍO HONDO

13.30 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 TOMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

01.45 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.30 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

22.00 SUPERMAX

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 DIVINA

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM (ESTRENO)

14.00 NOTICIERO 7 ‘1RA EDICION’

15.00 TELÓN ABIERTO

15.30 BÁSQUET POR EL 14: RED STAR VS. REGATAS (FEM.)

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL 17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 MÚSICA INTERIOR

19.30 EL PODIO

20.00 ANIMALANDIA

20.30 PASIÓN POR EL TURF

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SAN LORENZO - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SAN LORENZO ®

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.02 BABILONIA 5. RELATOS PERDIDOS

08.26 LOS PICAPIEDRA Y LA WWE SMACKDOWN EN LA EDAD DE PIEDRA

09.29 LOS PICAPIEDRA

11.19 LOCOS POR LAS NUECES

13.04 REYES DE LAS OLAS

14.49 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

15.17 DESAFÍO AL TIEMPO

17.43 VENGADOR ANÓNIMO

19.47 EL INFILTRADO

22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 01

23.09 TERROR EN CHERNOBYL

TCM

16.15 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

21.00 EL FUGITIVO

23.30 LA PANTERA ROSA

TNT

06.35 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL

08.13 EL IMAGINARIO MUNDO DEL DOCTOR PARNASSUS

10.23 CABALLO DE GUERRA

12.57 ESCUELA DE ROCK

15.01 ARTURO. MILLONARIO IRRESISTIBLE

17.02 EL LLANERO SOLITARIO

19.53 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES

22.00 NUEVE REINAS

00.02 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.57 AMERICAN PIE 5. LA CARRERA AL DESNUDO

SPACE

06.33 EL COMPLOT

09.01 MILAGROS INESPERADOS

12.25 CÓDIGO GANGSTER

14.14 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

16.09 PELEADOR CALLEJERO

18.03 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL

20.01 EL ENFOQUE SARATOV

22.00 OUTPOST 2. INFIERNO NEGRO

23.57 OUTPOST 3 - EL ASCENSO DE LOS SPETSNAZ

CINECANAL

09.00 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN

10.50 CONFUSIÓN DE AMOR

13.10 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER

15.20 HOTEL PARA PERROS

17.10 MI NOMBRE ES KHAN

20.00 NAVIDAD CON LOS COOPER

22.00 EL VIAjE MÁS LARGO

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 RECUPERANDO EL CAMINO

15.00 THE VOICE

16.00 TELARAÑA

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LEECIONES DEL CRIMEN

A DONDE IR

HÉRCULES, ESPACIO DE ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+JUEVES 6, VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

EL JUEVES 6 HABRÁ UNA NOCHE ROMÁNTICA CON MÚSICOS SANTIAGUEÑOS QUE INTERPRETARÁN BOLEROS Y BALADAS.

MANDRAKE (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 8, A LAS 23, ESPECTÁCULO DE DELESTERO, SALITRAL, MOSOJ ÑAUPA, DÚO TURANQUI, CHANGOS SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL FOLCLORE.

KALÚ (AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.

COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA (3D):

ROMANCE, DRAMA (ATP)

HOY AL 05/04 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (2D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 05/04 - 17:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 05/04 20:00 (cast) 22:30 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP):

HOY AL 05/04 -17:10 (Cast) 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 05/04 - 17:50 (Cast)

CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 05-04- 20:30 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY AL 05/04 -22:40 (Subt)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 05/04 - 17:10 (Cast)

KONG: LA ISLA CALAVERA (2D): ACCIÓN (+13 años)

HOY AL 05/04 19:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D CIENCIA FICCIÓN-

ACCIÓN (13 años)

HOY AL 05/04 22:10 (SUBTITULADA)

HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

2D 17:00 - 18:00 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 17:30 - 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA VIGILANTE DEL FUTURO 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

ESTRENO 13/04/2017

RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D

17:10 - 20:00 y 22:50

 
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