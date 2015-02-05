CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Abril de 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
Hoy 21:33 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚUACIÓN)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR DESDE LAS TERMAS DE RÍO HONDO
13.30 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 TOMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.45 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.30 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 SUPERMAX
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM (ESTRENO)
14.00 NOTICIERO 7 ‘1RA EDICION’
15.00 TELÓN ABIERTO
15.30 BÁSQUET POR EL 14: RED STAR VS. REGATAS (FEM.)
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL 17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 MÚSICA INTERIOR
19.30 EL PODIO
20.00 ANIMALANDIA
20.30 PASIÓN POR EL TURF
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SAN LORENZO - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SAN LORENZO ®
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.02 BABILONIA 5. RELATOS PERDIDOS
08.26 LOS PICAPIEDRA Y LA WWE SMACKDOWN EN LA EDAD DE PIEDRA
09.29 LOS PICAPIEDRA
11.19 LOCOS POR LAS NUECES
13.04 REYES DE LAS OLAS
14.49 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
15.17 DESAFÍO AL TIEMPO
17.43 VENGADOR ANÓNIMO
19.47 EL INFILTRADO
22.00 GAME OF THRONES 03 EPS 01
23.09 TERROR EN CHERNOBYL
TCM
16.15 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 EL FUGITIVO
23.30 LA PANTERA ROSA
TNT
06.35 HÉROE DE CENTRO COMERCIAL
08.13 EL IMAGINARIO MUNDO DEL DOCTOR PARNASSUS
10.23 CABALLO DE GUERRA
12.57 ESCUELA DE ROCK
15.01 ARTURO. MILLONARIO IRRESISTIBLE
17.02 EL LLANERO SOLITARIO
19.53 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES
22.00 NUEVE REINAS
00.02 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.57 AMERICAN PIE 5. LA CARRERA AL DESNUDO
SPACE
06.33 EL COMPLOT
09.01 MILAGROS INESPERADOS
12.25 CÓDIGO GANGSTER
14.14 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
16.09 PELEADOR CALLEJERO
18.03 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL
20.01 EL ENFOQUE SARATOV
22.00 OUTPOST 2. INFIERNO NEGRO
23.57 OUTPOST 3 - EL ASCENSO DE LOS SPETSNAZ
CINECANAL
09.00 HORTON Y EL MUNDO DE LOS QUIÉN
10.50 CONFUSIÓN DE AMOR
13.10 LOS 4 FANTÁSTICOS Y SILVER SURFER
15.20 HOTEL PARA PERROS
17.10 MI NOMBRE ES KHAN
20.00 NAVIDAD CON LOS COOPER
22.00 EL VIAjE MÁS LARGO
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 RECUPERANDO EL CAMINO
15.00 THE VOICE
16.00 TELARAÑA
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
18.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 LEECIONES DEL CRIMEN
A DONDE IR
HÉRCULES, ESPACIO DE ARTES ESCÉNICAS
(HÉRCULES OCHIUZZI 376)
+JUEVES 6, VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
EL JUEVES 6 HABRÁ UNA NOCHE ROMÁNTICA CON MÚSICOS SANTIAGUEÑOS QUE INTERPRETARÁN BOLEROS Y BALADAS.
MANDRAKE (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 8, A LAS 23, ESPECTÁCULO DE DELESTERO, SALITRAL, MOSOJ ÑAUPA, DÚO TURANQUI, CHANGOS SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL FOLCLORE.
KALÚ (AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.
COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA (3D):
ROMANCE, DRAMA (ATP)
HOY AL 05/04 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (2D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 05/04 - 17:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 05/04 20:00 (cast) 22:30 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP):
HOY AL 05/04 -17:10 (Cast) 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 05/04 - 17:50 (Cast)
CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 05-04- 20:30 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY AL 05/04 -22:40 (Subt)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 05/04 - 17:10 (Cast)
KONG: LA ISLA CALAVERA (2D): ACCIÓN (+13 años)
HOY AL 05/04 19:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D CIENCIA FICCIÓN-
ACCIÓN (13 años)
HOY AL 05/04 22:10 (SUBTITULADA)
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
2D 17:00 - 18:00 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 17:30 - 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA VIGILANTE DEL FUTURO 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
ESTRENO 13/04/2017
RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D
17:10 - 20:00 y 22:50