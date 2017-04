Tapia dijo que se reunirá con Bauza

Fotos MESURADO. Claudio "Chiqui" Tapia aseguró que "los contratos siempre hay que cumplirlos", aunque no pudo garantizar la continuidad de Bauza.

04/04/2017 -

El flamante presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, adelantó ayer que se reunirá con Edgardo Bauza el "miércoles o jueves", al tiempo que admitió que el seleccionado argentino juega mal.

"Todos lo ven eso", respondió Tapia cuando en una entrevista por La Nación le preguntaron si reconocía que la Selección estaba jugando mal, aunque resaltó en el partido de Chile se "necesitaba ganar", como ocurrió. "Me voy a reunir el miércoles o jueves con él (por Bauza) para analizar en conjunto. No fuimos parte de la decisión de contratarlo y tampoco conozco su pensamiento. Una vez que hable y pensar si estamos convencidos, pero hay cosas que no podemos saber hoy", sostuvo el dirigente.

Tapia reconoció que Bauza tiene "un contrato firmado y los contratos siempre hay que cumplirlos" aunque avisó que "hay una necesidad y una urgencia".

Si bien dijo no haber hablado con Bauza sostuvo que el entrenador "tiene fuerzas y ganas de seguir" por lo cual señaló que "no es el momento de hablar de nadie", en referencia al técnico actual como también a eventual sucesor.

El dirigente que hasta el miércoles fue presidente del humilde Barracas Central transitó la entrevista zigzagueando entre una posición contemporizadora con el actual entrenador y la necesidad y "urgencia" de cambiar el rumbo.

Negó haber hablado con Jorge Sampaoli, porque "hay un técnico" en funciones aunque le atribuyó al actual entrenador del Sevilla haberle dado la "identidad" que hoy goza el seleccionado de Chile, al que sacó campeón de la Copa América.

Sanción a Messi

Insistió Tapia en que la AFA desde todos los lugares, ya con los abogados designados, como también gestiones "por teléfono" o con Lionel Messi en forma personal, para "bajarle la sanción" de cuatro partidos al rosarino.

"Uno puede decir que es justa o injusta, hay una decisión y hay que tratar de que le bajen la pena", enfatizó. Y añadió: "Tengo esperanzas en que rebajen la sanción. Hemos contratado a los mejores abogados, para que lo representen y nos acompañen. Después, uno se plantea un montón de situaciones. La reconstrucción de la representatividad en la FIFA empieza por nosotros mismos, con nuestro fútbol. No es fácil ni siquiera a nivel sudamericano".

Rechazó que haya técnicos a los que los jugadores le "armen el equipo".

"Las convocatorias las hacen los técnicos. Cada técnico elige a quién convocar: cualquiera de ustedes que fuera DT elegiría a los mejores. Bauza está en boca de todos pero cada uno defiende su trabajo, quiere trabajar bien. A ningún técnico le gusta que le armen los equipos: nunca vi que a un DT le armasen un equipo", explicó al respecto.

En otro tramo de la entrevista, Tapia fue consultado sobre lo que sintió cuando Bauza dijo que Argentina jugará la final del Mundial.

"¡Ojalá! Argentina tiene que jugar la final y tiene que ganarla. Lo que también creo es que las cosas tienen que irse dando despacio, de a poco, y que tiene que ser un convencimiento general, no sólo de los jugadores, sino de la sociedad, de los medios periodísticos que tienen que acompañar, de un montón de cosas que se tienen que dar para que a un equipo le vaya bien; para que a una selección le vaya bien", dijo.

Y agregó: "Por ahí yo no pienso o no comparto que hay que hablar tanto. Porque, realmente, cuando vos tenés poco tiempo de trabajo, es una aventura declarar lo que manifestó él".