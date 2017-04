Román Riquelme salió a respaldar al DT del seleccionado nacional

04/04/2017 -

Juan Román Riquelme, ex estrella de Boca Juniors y referente del fútbol argentino, sostuvo que el director técnico del seleccionado nacional Edgardo Bauza es un "ganador" y deseó que "siga el frente del equipo" con miras al mundial de Rusia 2018, pese a que está cuestionado por gran parte de la dirigencia de la AFA. "Bauza es un técnico ganador, semifinalista de la Copa Libertadores con cuatro equipos distintos y ganador de dos. Ojalá siga siendo el técnico del seleccionado, hay que respaldarlo", afirmó Riquelme en diálogo con Fox Sports.

"Todos soñamos que el seleccionado juegue como Barcelona, pero no lo es. Hay que tener confianza, tenemos grandes jugadores, pero estamos en una situación difícil", agregó.

Riquelme, además, aseguró: "No es fácil jugar con la camiseta de la selección, pero nos vamos a clasificar. No me imagino un mundial sin Messi ni sin Argentina", puntualizó.

Grandes jugadores

"Argentina tiene la suerte de tener muchísimos buenos jugadores, cinco o seis de gran nivel. Ojalá se recupere (Paulo) Dybala, lo necesitamos. Pero Argentina no es lo mismo con o sin Messi. Si no tenés al mejor del mundo, vas a sufrir", finalizó.

Argentina está quinto con 22 puntos, hoy en puesto de Repechaje, y con su entrenador en la cuerda floja, pero uno de los máximos ídolos de la historia de Boca salió a respaldarlo.