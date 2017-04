El juez Bonadio investigará nuevamente a Cristina

04/04/2017 -

El juez Claudio Bonadio quedó a cargo de la denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández por ‘armar causas’ contra el espía Antonio Stiuso, luego de que el ex agente de inteligencia consiguiera que la Cámara Federal apartara del caso al magistrado sorteado, Sebastián Casanello.

Fuentes judiciales indicaron a DyN que Bonadio quedó a cargo de la investigación, por sorteo, luego que el 21 de febrero pasado la Sala I de la Cámara Federal, con las firmas de Eduardo Freiler y Leopoldo Bruglia, apartara a Casanello a pedido de Stiuso.

Bonadio ya envió a la ex presidenta a juicio oral en la causa de dólar futuro mientras que la indagó el 7 de marzo pasado -junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner- por las maniobras de Los Sauces.

Aquí se trata de la causa que impulsó el fiscal Guillermo Marijuán por abuso de poder contra la ex presidenta, luego de que se conocieran escuchas judiciales -dispuestas en una causa contra el ex secretario de la Presidencia y ex titular de la AFI Oscar Parrilli.

En una de esas conversaciones la ex presidenta, enojada por un diálogo del espía con el diario La Nación, mandó a su colaborador a buscar las causas ‘que le armamos’ a Stiuso aunque luego se corrige de esa expresión.

Por sorteo el caso recayó en el juez Casanello, pero Stiuso, tras pedir ser querellante, lo recusó por temor de parcialidad.

Casanello rechazó apartarse pero el 21 de marzo la Sala 1 de la Cámara, con la firma de Leopoldo Bruglia y Eduardo Freiler, consideraron que ‘en la medida en que el temor de parcialidad alegado por el recusante se halla suficientemente fundamentado, corresponde apartar al Dr. Sebastián Casanello de su intervención en el caso’.