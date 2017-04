Fotos GESTO. Diego Díaz Gallardo visitó anoche la Redacción de EL LIBERAL acompañado por sus hijos. El campeón agradeció el apoyo en su carrera deportiva.

04/04/2017 -

Diego Díaz Gallardo volvió con el cinturón, como lo había prometido. Lo recibió una multitud exultante, orgullosa por el momento placentero que vivió la noche del viernes cuando se consagró campeón mundial de la WBF en la Isla Martinica.

El pugilista santiagueño llegó vestido con la camiseta celeste y blanca, acompañado por el promotor Raúl Camacho y con una sonrisa bien amplia y al borde de las lágrimas.

"Es una emoción que no se puede explicar. Esto lo puede sentir uno mismo. Subir al ring y escuchar el Himno Nacional es algo impresionante lo que se siente adentro. Era obvio que tenía que traer el cinturón. Estaba muy comprometido. Me sentía muy seguro desde que me fui de aquí", comentó reconfortado.

"Ahora estoy aquí para festejar con toda la gente de Santiago que me ha apoyado. Les quiero agradecer por el apoyo y ahora, a tratar de disfrutar un poco. Estaría bueno hacer la primera defensa del título en Santiago del Estero. Soy un santiagueño y mi sueño es que la primera defensa se realice en mi provincia", agregó Diego a punto de quebrarse emocionalmente.

Consultado acerca de si esperaba un recibimiento de tal magnitud, señaló: "La verdad que no. Es algo muy lindo. También le quiero agradecer a Martín Ruiz y a todos ustedes que me vinieron a recibir y también a un grande como Juan Domingo Córdoba, que fue una parte importante".

Para consagrarse campeón mundial, Diego venció por nocaut en el octavo round al francés Michel Mothmora. Con respecto a qué pasó por su cabeza cuando el árbitro paró la pelea, comentó: "La verdad que es una emoción que no se puede explicar. Estaba muy contento porque con Raúl (Camacho) y Hugo Luero fuimos confiados con el tema del trabajo que hicimos con Gustavo Zacarías de laburar tres meses y aquí están los resultados".

Diego llegó a la pelea en una excelente condición física y esa fue una de las claves. "Es un trabajo con aparatos que hicimos con Gustavo Zacarías y después todo técnica de guanteo con Hugo Luero. Además, estuvo el apoyo de Raúl (Camacho), porque todo esto costó mucho. Con poco hicimos mucho. Tenemos que tratar de que no sea sólo Diego Díaz Gallardo y Juan Domingo Córdoba. Quiero que seamos más santiagueños los que sientan lo que es escuchar el Himno arriba del ring", señaló.

"Había un momento en que la gente gritaba mi nombre. La verdad que es algo muy lindo y emocionante el ir de visitante y quedar prácticamente como local", concluyó.

Raúl Camacho

El promotor Raúl Camacho, también propietario del estadio Coliseo de La Banda, habló con EL LIBERAL y contó su experiencia.

"Es difícil de explicar las sensaciones. Estamos muy contentos. El trabajo ha sido muy bueno. Nosotros sabíamos tres o cuatro días antes que ganábamos la pelea, porque el trabajo fue impresionante. Diego hace más de tres meses está concentrado y los últimos días fueron buenísimos. Estaba muy fuerte y muy bien con el peso. Entonces, uno se da cuenta. Allá te mandaban a un gimnasio que estaba como a 40 kilómetros, habiendo gimnasio a la vuelta", explicó.

Consultado acerca de si le gustaría que Diego realice su primera defensa en el Coliseo, señaló: "Ojalá, porque aquí se ha demostrado que Diego no es para 4 rounds. Todo depende de cómo trabajemos. Se ha trabajado distinto y Diego está para 15 rounds".

Diego Díaz Gallardo cumplió ayer el sueño de pasear en autobomba con el cinturón y acompañado por una ruidosa caravana de autos.

Luego brindó una conferencia de prensa en el Coliseo y antes de volver a su casa visitó la Redacción de EL LIBERAL, donde compartió con los periodistas y posó para nuestro reportero gráfico.