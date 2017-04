Angelici aseguró que no habrá problemas con Barros Schelot

04/04/2017 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, confirmó ayer que "no habrá problemas" para la renovación del contrato del entrenador Guillermo Barros Schelotto.

"Guillermo es un hombre de Boca, no va a haber problemas para que renueve el contrato aunque esto es fútbol y uno espera porque no se sabe qué puede pasar, pero va a seguir, no tengo dudas", afirmó Angelici en rueda de prensa tras las presentación del Centro de Entrenamiento Club Atlético Boca Juniors que contó con la presencia del Presidente de la Nación, Mauricio Macri.

El contrato de Barros Schelotto vence el próximo 30 de junio y la idea de la dirigencia es que continúe en el club donde asumió el 2 de marzo del año pasado.

Ante la consulta de Télam, Angelici se refirió a la buena relación entre Macri y Barros Schelotto: "Siempre digo que está aunque ya no está más como presidente de Boca y más allá de la buena relación que tiene con Barros Schelotto, creo que Guillermo tiene un estilo de juego que el hincha y el socio quiere y le gusta".

Fernando Gago

Por su parte, el mediocampista Fernando Gago, quien se recupera de un desgarro en recto anterior derecho, no se puso "metas" para volver a la actividad y observó "nervioso" al equipo el sábado pasado en la victoria ante Defensa y Justicia por 1 a 0.

"Más allá de la ventaja que tenemos en el campeonato, falta mucho. No escucho la crítica de ex jugadores. Este es un plante joven que toma experiencia partido tras partido", indicó el ex volante de Real Madrid de España.