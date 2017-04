Macri afirmó que presentará batalla a "mafias" en sindicatos

Fotos SALUDO Y RETO. Macri encabezó un acto en Casa Rosada que contó con la presencia del titular de Uocra, Gerardo Martínez, a quien cuestionó por adherir al paro nacional.

04/04/2017 -

El presidente Mauricio Macri afirmó que la Argentina "no" puede "aceptar más comportamientos mafiosos" en la política, la Justicia y los gremios y aseguró que le sacará ‘el poder a cada uno’ de esos dirigentes, al tiempo que se declaró "muy emocionado, muy conmovido" por la masiva marcha de apoyo al Gobierno del sábado pasado.

Al encabezar un acto en la Casa de Gobierno, donde se firmó un Acuerdo Federal para la Construcción, Macri inició el discurso dijo que lo ‘llenó de orgullo como Presidente’ la movilización del sábado y resaltó uno de los carteles que llevaba una asistente con la leyenda: "Voté a Macri porque no quiero más mafias".

"Tiene razón, no podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina. Están en los sindicatos, en las empresas, en la política, en la Justicia. Por suerte son minoría, pero tenemos que combatirlo", advirtió el mandatario.

Y sentenció: "No podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país y el dueño de nuestro futuro, con el derecho de poner palos en la rueda sistemáticamente. Voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos, porque no construyen futuro, porque les ha ido bien con este modelo que ha acumulado pobreza y no quieren trabajar por los laburantes, por la gente, por el futuro", dijo Macri.

El jefe de Estado rescató que el sábado 1A "miles de argentinos salieron a expresarse de forma genuina, armoniosa, sin ninguna estructura organizativa", al desacreditar las movilizaciones de marzo en contra de la política económica oficial.

Disculpas al choripán

Luego, en una entrevista con Radio Mitre, Mauricio Macri corrigió sus polémicos dichos acerca de que la marcha del último sábado fue "sin colectivos ni choripán", al aclarar que esa emblemática comida es "lo más rico que tenemos y lo que más nos identifica", y precisó que quiso hacer referencia a que "no hubo una estructura organizativa. Con micro o vianda o choripán, lo que busco es decir que no hubo una estructura organizativa. El choripán es lo más rico que tenemos en la Argentina y lo que más nos identifica, es lo que le damos nosotros a los invitados del mundo", aclaró.