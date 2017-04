Malcorra: “No es una sorpresa para nadie”

04/04/2017 -

"No es sorpresa para nadie que Lousteau tenía algunas cuestiones de índole político electoral en danza y creo que está vinculado con eso su renuncia", indicó la canciller argentina Susana Malcorra, al enterarse de la dimisión del ahora ex embajador.

Admitió que si le "sorprendió el momento porque no lo había hablado con él específicamente en ese momento".

Susana Malcorra dijo que todavía no se había podido comunicar con el ex ministro de Economía, que este lunes le presentó su renuncia a Mauricio Macri y aclaró que no sabe desde cuándo deja de formar parte de la embajada argentina en los Estados Unidos.

"No tengo en claro si hay una fecha precisa, si es inmediata, no les puedo decir más que eso, pero cuando se retire, el encargado de negocio quedará a cargo de la embajada, hasta que nombremos un nuevo embajador", sostuvo durante su vuelo de regreso a la Argentina desde Estados Unidos.