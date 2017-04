Ricardo Biasotti, exesposo de Andrea del Boca, criticó duramente a la actriz

04/04/2017 -

Ricardo Biasotti, ex pareja de Andrea del Boca y padre de su hija Anna Chiara (16), habló en "El diario de Mariana" (El Trece, a las 14.30) y fue muy duro con la actriz.

"Hace muchos años que no tengo contacto con ella. Y en diciembre van a hacer 8 años que no tenemos contacto con mi hija", arrancó el diálogo.

En estos días se supo que no había autorizado a la adolescente a viajar a Estados Unidos con su madre.

Tiempo atrás, Del Boca denunció a Biasotti por violencia de género. "Fue una causa inventada un día en que fui con mi padre y un escribano a buscar a la nena y ella (por la actriz) inventó el tema de la violencia. Había custodios y tres cámaras. Eso se probó y quedé sobreseído, pero el proceso lo viví. Andrea se victimizaba para ser tapa de revistas", sostuvo él al respecto.

En cuanto a la relación con Anna Chiara, Biasotti aseguró que en los últimos años sólo la vio en "dos oportunidades".

"Una fue en un acto del colegio, cuando terminó su primaria, que la vi de lejos. La familia de Andrea no me dejó que la vea. Después nos encontramos hace un par de años, cuando fue el pedido de la madre respecto del permiso de trabajo para la novela "Mamá corazón". Ante el pedido, requerí juntarme con mi hija, charlar sobre eso, ver qué pensaba", recordó. Furioso con Del Boca, aseguró "hay un refrán que dice cuando uno no quiere, dos no pueden" y que por eso él no puede ver a su hija. Anna, por su parte, había dicho que en realidad era ella la que no quería verlo.