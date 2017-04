Fotos Muy buenas noticias Barbie Velez y Fede Bal

04/04/2017 -

Se conoció el fallo judicial de la causa de Federico Bal y Bárbara Pucheta por los delitos de lesiones agravadas, daños, hurto, amenazas y desobediencia, denunciados y llevados a la Justicia por ambas partes para que determine la culpabilidad o no de los protagonistas de esta escandalosa historia de amor. En el dictamen, según informó Teleshow, el juez decidió "sobreseer a Bárbara Nazarena Vélez por los delitos de lesiones dolosas leves calificadas". En segundo lugar, la actriz queda libre de culpa y cargo por "el delito de Hurto, en dos hechos". Por su parte, Federico Bal también fue sobreseído de culpa y cargo "por el delito de lesiones dolosas leves calificadas". De esta manera ambas partes quedaron liberadas de las recíprocas acusaciones. Esta historia con un final inesperado para todos, ya que la Justicia no pudo determinar el grado de culpabilidad de uno u otro, comenzó en el verano de 2015, cuando él estaba en Mar del Plata con la obra Tu Cola me Suena, y ella hacía La Casa de Bernarda Alba en la misma ciudad. Allí comenzó un romance que, después de varias idas y vueltas, terminó en la Justicia con denuncias de violencia de género y un escándalo mediático que parecía no tener fin. Alguna vez hablaron de sus deseos de casarse y tener hijos. Sin embargo, en el verano de 2016 comenzaron los problemas y los distanciamientos entre la pareja. Ya en febrero, José María Muscari había acusado de violento a Federico, pero la propia Barbie salió a defender al hijo de Carmen. Cuando parecía que la separación era definitiva, en marzo decidieron apostar nuevamente al amor, aunque los cortocircuitos eran cada vez más frecuentes. Sin embargo, tras reencontrarse en Europa e intentar una nueva reconciliación, la relación llegó a su fin. En los primeros días de mayo, Barbie posó para la tapa de revista Gente, y lució moretones en su brazo, provocando que todas las miradas se dirigieran a Bal. De ahí en más, comenzaron las denuncias que generaron el accionar de la Justicia. Tanto Vélez como Federico se acusaron mutuamente de violentos y presentaron sus respectivas pruebas.