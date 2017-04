Rozín le echó la culpa a Morfi por sus kilos de más

04/04/2017 -

Gerardo Rozín vive de éxito en éxito con "Morfi, todos a la mesa", que ya va por su segunda edición y sigue siendo elegido por la gente. Lo cierto es que no todo es positivo para el conductor, que sufre con las tentaciones que significan para él estar tanto tiempo expuesto a la comida.

En una entrevista íntima en Pronto, Rozín confesó: "Estoy más cerca de dejar el periodismo que de aprender a cocinar. No aprendí nada porque no me gusta. Lo que me aportó Morfi fueron 9 kilos", contó, con humor el conductor y productor.