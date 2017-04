Agustina Kämpfer reveló el secreto del final de su romance con Jorge Rial

04/04/2017 -

El romance tuvo algunas idas y vueltas, y finalmente, a mediados de diciembre, llegó el punto final para Jorge Rial (54) y Agustina Kämpfer (35). Los indicios de la separación habían comenzado con el viaje solitario de la periodista a la India, quien recibió el 2017 en el país asiático. El tiempo pasó y, hoy, embarazada del chef Agustín Baradacco, la pelirroja habló de su relación pasada y reveló detalles de su separación.

"...Hay lugares muy míos a los que no entra nadie, no importa lo enamorada que esté. Y si confunde eso con falta de interés o de cariño, se queda afuera automáticamente: hay cosas que son así y punto, no tienen explicación posible. Después, caballeros... un buen chiste siempre garpa más que unos buenos abdominales, ¡no tengas duda de eso!", dijo Kämpfer a la revista Las Rosas.

"Fue una separación muy madura. Crecimos al permitirnos un tiempo para dar a conocer la noticia, al ser impecables en la palabra para cuidar al otro, al dejarnos en claro que a pesar de la distancia, estamos. Cada tanto nos mandamos un mensaje, nos reímos de algo, nos mandamos información que le puede servir al otro. ¡La hicimos tan simple!", dijo.