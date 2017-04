The Strokes interpretó la versión cumbia de "Reptilia" hecha por un santiagueño

Fotos Julián Casablancas, vocalista de The Strokes, durante su actuación en Buenos Aires.

-

El Festival de Música Lollapalooza llegó a su fin en Buenos Aires, y con una particularidad: "The Strokes", banda de rock originaria de Nueva York, abrió su show con el audio del remix cumbiero de su hit "Reptilia", que fue ensamblado por el santiagueño Oscar Coronel, alias "El Shulian K-Sablan-K".

La banda liderada por Julián Casablancas reivindicó, de esta manera, la peculiar versión que hizo el joven músico oriundo de Frías, quien en el año 2013 compartió la versión en su canal de YouTube bajo el nombre de "El Shulian K-sablan-k". "Reptilia" es el segundo sencillo de "Room on Fire", el segundo álbum de la aclamada The Strokes.

Lado B

El lado B del sencillo contiene la pista "Modern Girls & Old Fashion Men", donde Casablancas trabaja con Regina Spektor en el coro. La fecha de lanzamiento fue atrasada debido a que Casablancas se opuso a que la canción fuera acreditada a "The Strokes y Regina Spektor", afirmando que debería ser "Regina Spektor y The Strokes".

El título "Reptilia" se debe a una parte del cerebro, que se encarga de emociones, tales como el amor y el odio.