Antonio Banderas dejó de fumar

04/04/2017 -

Antonio Banderas afirmó que dejó de fumar desde que sufrió un ataque al corazón en enero y que se tomará las cosas con más calma a partir de ahora.

"Si algo bueno ha tenido esto es que he dejado de fumar de sopetón, sin necesitar pastillas ni nada por el estilo. ¡Se acabó!", explicó el artista de 56 años de edad en una entrevista con el periódico Diario Sur, en su casa de Málaga. "He llevado, casi sin darme cuenta, una vida a una velocidad que no era normal. Voy a seguir trabajando, pero lo voy a hacer a otro ritmo. Me voy a dar espacio, me voy a pegar un tiempo entre producciones, y sobre todo voy a ponerme detrás de la cámara, escribir guiones".