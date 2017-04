Fotos Imputaron a Parodi por contratos irregulares con "La mancha de Rolando"

La ex ministra de Cultura Teresa Parodi, el ex secretario del área Jorge Coscia, las productoras Vicente Producciones SRL, Contenidos Musicales Argentinos SRL e Igor Argentina SRL, fueron imputados por el fiscal federal Patricio Evers por la contratación directa de la banda musical La Mancha de Rolando, favorita del ex vice presidente Amado Boudou. El monto total que se habría llevado el grupo asciende a 3,5 millones y no se descarta que sus integrantes queden también imputados.

"Mientras Boudou estuvo en la Rosada, La Mancha de Rolando facturó, al menos, 4.812.009 pesos con 84 centavos en concepto de shows auspiciados y organizados por el gobierno nacional en diferentes puntos del país y siempre de entrada gratuita. Es decir, un promedio de 1,2 millones de pesos por cada año de Boudou vicepresidente", destaca un informe suministrado por el Ministerio de Cultura.

El fiscal analizó 23 expedientes mediante los que se hicieron las contrataciones -muchas de ellas en ciudades del interior del país- y halló lo que llamó un "modus operandi": "las irregularidades detectadas nos muestran un modus operandi que podríamos resumir de la siguiente manera: bajo la excusa del 'apuro' en que la banda tocara en algún festival, se carecía de tiempo para contratarla por los canales legales correspondientes, y se solicitaba el reconocimiento del pago como 'legítimo abono' una vez que el festival ya se había producido".

"Es decir, con esta modalidad, repetida en 21 de los 23 expedientes analizados, se evadían los canales legales pertinentes para efectuar contrataciones en la esfera de la administración pública", explicó Delgado.