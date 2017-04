Fotos Bullrich: "Los sindicalistas hace años que no laburan"

Hoy 10:07 -

Envalentonado tras el fuerte respaldo que recibió el sábado en las calles, el gobierno nacional parece haber elevado el tono de su mensaje contra los gremios que el jueves realizarán un paro general. Primero fue el presidente Mauricio Macri, quien apuntó contra las "mafias". Y este martes fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien cargó contra los "sindicalistas que hace años que no laburan".

"Medio país está inundado. ¿Por qué no van a laburar? ¿No quieren trabajar para las empresas? Vayan y hagan una jornada solidaria. Imaginen otra cosa. Piensen otro país. Los sindicalistas que hace años que no laburan, que vayan a ayudar a la gente que la pasa mal", disparó la funcionaria en diálogo con Alejandro Fantino en Animales Sueltos.

No es la primera vez que Patricia Bullrich se enfrenta con los sindicatos. Durante el gobierno de la Alianza, como ministra de Trabajo, protagonizó duros cruces con el camionero Hugo Moyano. Incluso mantuvieron fuertes discusiones en algunos programas de televisión.

Este enfrentamiento se mantuvo en el tiempo. Por ejemplo, en 2010, cuando era diputada nacional, señaló: "Cuando era ministra de Trabajo, presenté un proyecto de Oficina de Transparencia Sindical en la que los líderes sindicales tenían que presentar una vez por año su declaración jurada de bienes; un balance donde estuviesen bien claros los gastos de los sindicatos y de las obras sociales, porque hay gastos reservados; los familiares no podían ser parte de empresas que prestaran servicio en los propios sindicatos. Cuando el sindicalismo se enteró, casi me matan: amenazas, pedidos de renuncia, amenazas que me iban a investigar en la SIDE".

En 2012, se refirió a su enfrentamiento contra el líder del gremio de Camioneros. "No tengo nada personal contra Hugo Moyano. Pero considero que la Argentina precisa de otro sindicalismo, que no se enriquezca, que no viva ilegalmente de las obras sociales ni de los remedios truchos. De un sindicalismo que también hacia adentro practique la democracia".