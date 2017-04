La duda de Valentino Rossi para Las Termas

Fotos Valentino Rossi en Losail

Hoy 11:46 -

La gran incógnita del GP de Argentina de MotoGP que se disputará este fin de semana en el Circuito de Las Termas de Río Hondo será de nuevo Valentino Rossi y el nivel que puede exhibir el veterano piloto a los lomos de su Yamaha M1.

El italiano sorprendió en Qatar con un tercer puesto inesperado después de sufrir mucho en pretemporada y en las sesiones de entrenamientos libres disputadas en el circuito de Losail.

La herida incluso se hacía más grande al ver que su compañero de equipo, Maverick Viñales, volaba en todos los trazados que probaba y Rossi no podía entender cómo poder exprimir el potencial de la moto. Pero el Warm Up de Qatar podría haberlo cambiado todo. No obstante, mantiene una preocupación en la cabeza, el disponer de una goma más dura para mejorar sus prestaciones después de no sentirse muy cómodo con el neumático delantero en Losail.

Te recomendamos: Muerte de Luciana: peritarán revólver para determinar cómo llegó a sus manos

“El inicio de temporada no ha sido fácil. Hemos trabajado duramente en los test, pero fue durante el fin de semana de carrera que conseguimos arreglar varias cosas”, expresó Valentino a “Motorsport”.

Ahora, Valentino llega a Las Termas de Río Hondo con todavía algunas dudas, especialmente, los neumáticos delanteros, que esperan que sean más duros. “En Argentina las gomas tendrían que ir mejor, deberían llevar una goma más rígida, así como en Austin”, dicen desde el equipo de Valentino.

Termas de Río Hondo es un circuito que gusta a Valentino y en el que en 2015 logró el triunfo. No obstante, el segundo puesto de 2016 es engañoso, ya que lo obtuvo gracias a las caídas de Dovizioso, Iannone y Maverick Viñales.

Además, Argentina es un trazado propicio para las Honda, por lo que Valentino podría tener las cosas muy complicadas en la segunda cita del calendario. En este sentido, el de Tavullia espera “que las condiciones del asfalto hayan mejorado porque el pasado año fue difícil para nosotros”, concluyó Rossi.