CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Abril de 2017

A LA 00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.35 NICK JR.

10.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR DESDE LAS TERMAS DE RÍO HONDO

13.30 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 DIVINA

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO

CANAL14

10.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SAN LORENZO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 DALE FERRO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL

18.45 CAPITÁN DARK

19.00 ARABESC

19.30 CICLO DE COLECCIÓN: ALMA COPLERA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. HISPANOS - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. HISPANOS ®

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 POLI 24

14.00 BMX SANTIAGO

14.30 MUNDO RALY

15.00 DEPORTE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EN PLENITUD

PELÍCULAS

CINEMAX

07.06 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

07.34 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN

09.44 PAPÁS A LA FUERZA

11.31 UN VIAJE DE AQUELLOS

13.13 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO

13.41 EL PADRE DE LA NOVIA

15.45 EL PADRE DE LA NOVIA 2

17.50 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?

19.47 MUY PARECIDO AL AMOR

22.00 PAPÁS A LA FUERZA

23.50 EL LOBO DE WALL STREET

TCM

08.15 MÁS CORAZÓN QUE ODIO

10.15 LA PANTERA ROSA

10.45 LA PEQUEÑA PÍCARA

12.40 CUENTA CONMIGO

16.05 EL FUGITIVO

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

21.00 TAXI DRIVER

23.10 LA PANTERA ROSA

23.40 EL MARIACHI

TNT

08.10 ARTURO. MILLONARIO IRRESISTIBLE

10.07 ESCUELA DE ROCK

12.07 UNITED 93

14.14 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES

16.22 RATATOUILLE

18.23 OPERACIÓN PELIGROSA

20.05 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

22.00 21, LA GRAN FIESTA

23.42 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.37 AMERICAN PIE PRESENTA. LA CASA BETA

UNIVERSAL CHANNEL

07.00 ROOKIE BLUE, DIFERENTE

08.00 GRIMM, Y NO VIVIERON FELICES

09.00 GRIMM, PIES GRANDES

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, BLANCO

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, COMPORTAMIENTO

12.00 HOUSE M.D., ALEGRÍA PARA EL MUNDO

13.00 HOUSE M.D., SIN DOLOR

14.00 DETECTIVES MEDICOS S13, COLD FEET

14.30 TRIPLE X

17.00 HOUSE M.D., GRAN BEBÉ

18.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR

19.00 CHICAGO P.D., QUÉ SE DEBE HACER

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MERCANCÍA

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MOJADA

22.00 CHICAGO FIRE, UN AGENTE EN LA MÁQUINA

23.00 VIVIENDO CON MI EX

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL PADRINO DE BODAS

10.45 #AMORENTRÁNSITO

12.25 WALTER

14.05 UN ROMANCE DE NOVELA

15.55 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS ESCOLAR

18.05 MAYOR PROBLEMA

20.00 AMIGOS INDISCRETOS 2

22.25 LOS TOP FIVE

A DONDE IR

HÉRCULES, ESPACIO DE ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+JUEVES 6, VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”.

EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR)

+JUEVES 6, NOCHE ROMÁNTICA CON MÚSICOS SANTIAGUEÑOS QUE INTERPRETARÁN BOLEROS Y BALADAS.

MANDRAKE (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 8, A LAS 23, ESPECTÁCULO DE DELESTERO, SALITRAL, MOSOJ ÑAUPA, DÚO TURANQUI, CHANGOS SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL FOLCLORE.

KALÚ (AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)

+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.

COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

DESAFINADO (URQUIZA 267)

+JUEVES 19, A LAS 23, NOCHE FOLCLÓRICA CON MARCELO GÓMEZ.

CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA (3D):

ROMANCE, DRAMA (ATP)

HOY - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (2D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

HOY - 17:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):

POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

HOY - 20:00 (cast) 22:30 (Subt)


LA BELLA Y LA BESTIA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP):

HOY -17:10 (Cast) 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

HOY - 17:50 (Cast)

CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY - 20:30 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY - 22:40 (Subt)

LEGO BATMAN, LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY - 17:10 (Cast)

KONG: LA ISLA CALAVERA (2D): ACCIÓN (+13 años)

HOY - 19:30 (Cast)

LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D CIENCIA FICCIÓN-

ACCIÓN (13 años)

HOY - 22:10 (SUBTITULADA)

HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)

2D 17:00 - 18:00 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 17:30 - 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

LA VIGILANTE DEL FUTURO 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50

ESTRENO 13/04/2017

RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D

17:10 - 20:00 y 22:50

 
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