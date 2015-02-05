CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Abril de 2017
A LA 00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS
Por El Liberal
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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.35 NICK JR.
10.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR DESDE LAS TERMAS DE RÍO HONDO
13.30 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.45 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
23.00 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.00 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL14
10.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. SAN LORENZO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 DALE FERRO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 JAVI Y EL CLUB DEL ÁRBOL
18.45 CAPITÁN DARK
19.00 ARABESC
19.30 CICLO DE COLECCIÓN: ALMA COPLERA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. HISPANOS - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: OLIMPICO VS. HISPANOS ®
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 POLI 24
14.00 BMX SANTIAGO
14.30 MUNDO RALY
15.00 DEPORTE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
07.06 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
07.34 HIGH SCHOOL MUSICAL 3. LA GRADUACIÓN
09.44 PAPÁS A LA FUERZA
11.31 UN VIAJE DE AQUELLOS
13.13 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ ESCRITO
13.41 EL PADRE DE LA NOVIA
15.45 EL PADRE DE LA NOVIA 2
17.50 ¿QUÉ VOY A HACER CON MI MARIDO?
19.47 MUY PARECIDO AL AMOR
22.00 PAPÁS A LA FUERZA
23.50 EL LOBO DE WALL STREET
TCM
08.15 MÁS CORAZÓN QUE ODIO
10.15 LA PANTERA ROSA
10.45 LA PEQUEÑA PÍCARA
12.40 CUENTA CONMIGO
16.05 EL FUGITIVO
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 TAXI DRIVER
23.10 LA PANTERA ROSA
23.40 EL MARIACHI
TNT
08.10 ARTURO. MILLONARIO IRRESISTIBLE
10.07 ESCUELA DE ROCK
12.07 UNITED 93
14.14 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES
16.22 RATATOUILLE
18.23 OPERACIÓN PELIGROSA
20.05 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
22.00 21, LA GRAN FIESTA
23.42 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.37 AMERICAN PIE PRESENTA. LA CASA BETA
UNIVERSAL CHANNEL
07.00 ROOKIE BLUE, DIFERENTE
08.00 GRIMM, Y NO VIVIERON FELICES
09.00 GRIMM, PIES GRANDES
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, BLANCO
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, COMPORTAMIENTO
12.00 HOUSE M.D., ALEGRÍA PARA EL MUNDO
13.00 HOUSE M.D., SIN DOLOR
14.00 DETECTIVES MEDICOS S13, COLD FEET
14.30 TRIPLE X
17.00 HOUSE M.D., GRAN BEBÉ
18.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR
19.00 CHICAGO P.D., QUÉ SE DEBE HACER
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MERCANCÍA
21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MOJADA
22.00 CHICAGO FIRE, UN AGENTE EN LA MÁQUINA
23.00 VIVIENDO CON MI EX
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL PADRINO DE BODAS
10.45 #AMORENTRÁNSITO
12.25 WALTER
14.05 UN ROMANCE DE NOVELA
15.55 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS ESCOLAR
18.05 MAYOR PROBLEMA
20.00 AMIGOS INDISCRETOS 2
22.25 LOS TOP FIVE
A DONDE IR
HÉRCULES, ESPACIO DE ARTES ESCÉNICAS
(HÉRCULES OCHIUZZI 376)
+JUEVES 6, VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE LA PAMPA”.
EL MAGISTRADO (YRIGOYEN Y ALVEAR)
+JUEVES 6, NOCHE ROMÁNTICA CON MÚSICOS SANTIAGUEÑOS QUE INTERPRETARÁN BOLEROS Y BALADAS.
MANDRAKE (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 8, A LAS 23, ESPECTÁCULO DE DELESTERO, SALITRAL, MOSOJ ÑAUPA, DÚO TURANQUI, CHANGOS SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL FOLCLORE.
KALÚ (AUTOPISTA SANTIAGO- LA BANDA)
+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS COPLA, DÚO COPLANACU, LA PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA, MARCELO TOLEDO, MOSOJ ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y FERNANDO BRANDÁN.
COSTA MADERO (PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
DESAFINADO (URQUIZA 267)
+JUEVES 19, A LAS 23, NOCHE FOLCLÓRICA CON MARCELO GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA (3D):
ROMANCE, DRAMA (ATP)
HOY - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (2D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
HOY - 17:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO (3D):
POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
HOY - 20:00 (cast) 22:30 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP):
HOY -17:10 (Cast) 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
HOY - 17:50 (Cast)
CHIPS PATRULLA MOTORIZADA RECARGADA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY - 20:30 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY - 22:40 (Subt)
LEGO BATMAN, LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY - 17:10 (Cast)
KONG: LA ISLA CALAVERA (2D): ACCIÓN (+13 años)
HOY - 19:30 (Cast)
LIFE, UNA VIDA INTELIGENTE 2D CIENCIA FICCIÓN-
ACCIÓN (13 años)
HOY - 22:10 (SUBTITULADA)
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA 2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA 22:30 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP con reservas y leyenda (Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil)
2D 17:00 - 18:00 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
3D 19:20 - 22:20 (TODOS LOS DIAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D APTA 13 AÑOS 17:30 - 20:00 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
LA VIGILANTE DEL FUTURO 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA 20:30 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS) VIERNES $50
ESTRENO 13/04/2017
RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D
17:10 - 20:00 y 22:50