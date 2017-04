FÚNEBRES | 5 de Abril de 2017

Hoy 22:35 - FALLECIMIENTOS





- Eugenio Fortunato Prados

- Rito Benjamín Santillán

- Javier Ezequiel Andrada

- Luciana Celeste Alzogaray

- Eusebia Argentina Trejo

- Guido Alberto Carabajal

- Oscar Armando Carrizo

AGUIRRE DE SUEIRO FERNANDEZ, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. ¿A quien he de pedir sino a ti, cuyo corazón es un manantial inagotable de todas las gracias y donde?¿donde he de buscar sino en el tesoro de tu corazón que contiene todas las riquezas de la clemencia y generosidad divinas?¿ a donde he de llamar sino a la puerta de ese corazón sagrado del cual Dios viene a nosotros y por medio del cual vamos a Dios?. Su esposo Juan Carlos, sus hijos Ramón, Cesar y Erika, sus hijas políticas Mariana y Laura, sus nietos Lian y Emma participan con dolor su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a a las 17 hs cementerio La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S/V Nº 2).

AGUIRRE DE SUEIRO FERNANDEZ, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. A ti acudimos oh corazón de Jesús porque en ti encontramos consuelo. Sus hermanos Lela y flia, Mosito y flia; Kiki y flia; Churo y flia; Hugo y flia; Julia, Dina y flia participan con dolor su fallecimiento.

AGUIRRE DE SUEIRO FERNANDEZ, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. ya cumpliste tu misión en esta vida puedes descansar en paz, te vas a un bello lugar mas allá del Sol donde no hay sufrimiento ni lagrimas. Su hermana Eugenia, su hijo Walther, su esposa Norma participan con dolor su fallecimiento.

AGUIRRE DE SUEIRO FERNANDEZ, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Pedíd y recibiréis, buscad y encontrareis , llamad y se os abrirá. Sus sobrinos Danny y Sra.; luis, Mariela e hijos; Maru y flia, Puchi y flia; Valeria y flia; Vanesa y flia, Lorena e hijas, Claudio, Lucas y flia; Gustavo, Germán y flia; Yesica, Deborah y flia; Ivana y flia; Jorge y flia, Noeli e hijo; Fernanda e hijo y Franco participan con dolor su fallecimiento.

AGUIRRE DE SUEIRO FERNANDEZ, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Señor recíbela en tus brazos y dadle el descanso eterno. José Villarruel, sus hijos Germán Antonio y Deborah Isabel, hijos políticos Ivana y Álvaro, sus nietas Mía, Candela, Morena e Isabella participan con dolor su fallecimiento.

AGUIRRE DE SUEIRO FERNANDEZ, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. En mi angustia clame al Señor y El me escucho. Mi clamor llego hasta tus oídos. Ofelia Díaz de Ramírez, sus hijos Estela y familia (a); Hugo y flia; Teresita y flia; Pedro y flia y Andrea y flia participan con pesar su fallecimiento.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Alicia Soria de de Matos y su hijo Antonio participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Elena y acompañan a sus hijos y nietos en momentos dolorosos. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular José Mármol participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. El Padre Raúl Ibarra junto al equipo de Catequesis de la parroquia El Buen Pastor participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Eugenia Navarro y Ramón Paz, Cristina Paz con sus oraciones.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Dres. Abraham Camilo Brahim y Camila Mahmud de Brahim participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos Dra, Cristina e Ing. Ramon y demas familiares en estos dificiles momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALLALLA DE PAZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Otto Pulvet y su esposa Irma Ledesma ruegan por la paz y el descanso eterno de la madre de su muy querido amigo Ramón y por el consuelo de su apreciada flia.

ALZOGARAY, LUCIANA CELESTE (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Luciana, ya eres luz en el universo. Dale Señor tu amor infinito y el eterno descanso en tu morada celestial. Concepción Giménez Lezama y flia acompañan en el dolor a sus padres, hermanos y familiares. Se ruega oraciones en su memoria

ALZOGARAY, LUCIANA CELESTE (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Martha Graciela Boláñez de Garcia y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de su querida compañera. Ruegan oraciones en su memoria.

ALZOGARAY, LUCIANA CELESTE (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Los amigos de sus tíos Antonio y Patricia Torcivia; Gustavo Garcia, Héctor Paz, Jhony Barbieri, Antonio Pappalardo, Carlos Bustos y Juan Yocca participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALZOGARAY, LUCIANA CELESTE (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Por el eterno descanso de su alma". Compañeros y amigos de su madre; Personal de maestranza Isabel, Bilma, Maria, Coco, Jose y Blanca. Colegio La Asunción. Ruegan oraciones en su memoria.

ALZOGARAY, LUCIANA CELESTE (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Dios es nuestro refugio, fortaleza y socorro. Siempre a mano en momentos de angustia. Dios está con ella la recibe en sus brazos, la cubre con su amor y misericordia". Juanita Vallejo de Gómez y Anita Nattero, participan con profundo pesar el fallecimiento de Luciana. Abrazan con afecto a su mamá Adriana, a su papá Guillermo, a sus hnos. Carla, Carolina y Lucas, a sus tías Alejandra y Marta y a todos sus fliares. Ruegan al Señor Jesús y a la Virgen Maria les de consuelo y resignación ante tamaño dolor, en la esperanza de que Luciana ya se encuentra en la morada eterna rodeada de luz y paz y desde allí los acompañará para siempre.

ALZOGARAY, LUCIANA CELESTE (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá". Juan 11:25. Arca Continental participa con profundo pesar el fallecimiento de la hija de nuestro colaborador Walter Guillermo Alzogaray y lo acompaña en tan doloroso momento. Elevamos una oración por su descanso en paz.

ANDRADA, JAVIER EZEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su madre Suárez Rita Matilde, su padre Segundo Rafael, hermanos Maximiliano, Julio y Milagros y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad.

CARABAJAL, GUIDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su esposa: Toti, sus hijos: Juan y Sebastian, sus hijas pol.: Eugenia y Yesica, y nietos, part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. El Descanso.Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARRIZO, OSCAR ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Sus hermanos Segundo, Victoria, Roque, Mario, Raúl y Rosa, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 17 en el cementerio La Piedad. C duelo Formosa 1311. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÓRDOBA MORÁN, DANIEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/17|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece e hijos acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Dr. Alfonzo José Arce participa con inmenso pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos Vicky y Daniel con todo afecto.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Roberto Bothamley y Luciana Bonacina participan del fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Dr. Pablo Sirena, Dra. Andrea Suárez, Dra. Cecilia Ausar, Dra. Karina Ledesma; Dra. Silvia Cuestas; Dra. Daniela Tolosa, Dra. Sara Contardi; Dra. María Luisa Carabajal; Marta Pereda, Alejo Pernigotti, Sergio Carabajal, Adriana Diaz, Magdalena Silva, Verónica Terrosa, Celia Gozal, Alicia Santillán, Facundo Montenegro, Félix Lapalma, acompañan en este momento de inmenso dolor a su compañera Virginia Karam por el fallecimiento de su padre. Ruegan al Señor, lo reciba en su Santo Reino, resignación y paz para sus seres queridos.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Despido a un amigo y acompaño a su familia en tan difícil momento. Agustín Enrique Alzugaray, Tuchi Areal y familiares participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Horacio Pedro Montenegro, su esposa Doly Santillán y familia participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. "Chincha", Dios te llevó a su Gloria para darte la felicidad eterna, junto a tu esposa Tita. Margarita Navarrete de Bravo, Zulú Navarrete y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan al Altísimo por la paz de su alma y la cristiana resignación de todos sus deudos.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. José Ricardo Jiménez participa con mucho pesar su fallecimiento, y acompaña con todo afecto a su familia en este doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar e hijas Nadia y María Pía participan el fallecimiento del padre de Daniel y Vicky acompañándolos fraternalmente en tan doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Martín Cornet, Silvia López de Cornet y sus hijos Martín, Pedro y Pablo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan al Esc. Oscar Luis Karam y flia en tan doloroso momento.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Marcelo Raúl Massi y su esposa Norma Elías participan el fallecimiento del hermano del Escribano Luisito Karam.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Dres. Abraham Camilo Brhim y Camila Mahmud de Brahim participan con profuindo dolor su fallecimiento. Acompañan a su hermano Escribano Luis Karam y demas familiares en estos dificiles momentos. elevan oraciones en su querida memoria.

KARAM, MARIO DEL VALLE (Chincha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Lito Nazario despide a Chincha y ruega oraciones en su memoria.

KLEMBA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Alicia Allub, sus hijos Rodrigo, María Belén y María Virginia con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su hija Analía. Que descanse en paz.

KLEMBA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Señor ya está ante ti, permítale contemplar la luz de tu rostro. J. Raúl Santillán, Zulema Díaz, su hija Silvina y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORE, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá y toda el que crea no morirá jamás. Su comadre y amiga Nélida Burgos y familia participan con profundo dolor su partida la Casa del Señor y acompañan en el dolor a su familia especialmente a Cecilia y Fernando.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su esposa Luisa Graciela Chéquer, tus hijos Eugenio, Florencia y Luciana participan con profundo dolor tu partida. Vivirás por siempre entre nosotros. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su esposa: Luisa Graciela Chequer, sus hijos: Eugenio, Florencia y Viviana Prados, su madre pol.: Greta Basbus de Chequer, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sus hermanos Lucy y Enrique Chavarría, sus sobrinos Diego, Eugenio, Javier y Enrique, sobrinos nietos Eugenito y Mayra participan conmovidos su inesperada partida.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su madre política Greta Basbus de Chéquer, sus hijos Héctor, Luisa, Viviana, Greta, José y Jorge, Tu madre en el afecto Ñata y sus respectivas flias., participan con profunda pena y dolor su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Participan con profundo dolor su fallecimiento. Su hermana política Viviana Chquer, Vriginia Ávila, Jose, Nazareno y Luiciana Ávila Giacometti.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sus tíos Ramón H. Robles, Juana Prados de Robles; sus primas Magalí y Lida Robles; su primo político Adrián E. Vizcarra y sobrinos Romina, Luciano y Virginia Vizcarra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su sobrino Dr. Eugenio M. Chavarría y flia., participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial . Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su sobrino Dr. Yañez Chavarría y flia., con profundo dolor despiden a su querido tío. Implorando al todo poderoso le conceda un lugar en la Casa Celestial.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su sobrino Dr. Javier Luciano Chavarría y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: Maria Eugenia, Maria José y Mariano Gubaira y sus respectivas familias, part. con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Rogamos Oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su amigo Audino Rodríguez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento . Elevan oraciones por su eterno descanso

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. José Rodríguez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso-

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece e hijos acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitacion, Comision de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado Dr. Prados Eugenio Fortunato. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. El Presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega, Dr. Prados Eugenio Fortunato. Ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Puchi querido, te queremos mucho y te extrañaremos". Greta Chéquer, Maria Paula y Agustina Molinari, Antonio Abraham, Fernando Ocón y Pablo Ledesma Fonzo participan con profundo dolor su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Héctor Chéquer, Maria Cecilia Barquín, Hectitor y Tutu y Constanza Mayuli , participan con profundo dolor y tristeza la partida de Puchi. Vivirás por siempre entre nosotros.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Marta S. B. de Foix y sus hijas Constanza, Alejandra y Agustina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Martha Mansilla Gauna, sus sobrinos Martha, Silvia, Carlos, Cecilia Barquín y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Carlos A. Barquín, Cecilia LLapur, sus hijos Nico y Gonzalo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Analí Cheble de Nazar, sus hijos Gabi, Salomé y Pablo participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Luisa e hijos y demás familiares ante tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Alfredo Cheble y Sra. Graciela Anguio Lindow acompañan con profundo dolor a Luisa, Eugenio, Florencia y Luciana. Ruegan oraciones.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Mabel de Nader, Miguel Nader y Mónica Nader acompañan a Luisa, hijos, Madre política y hermanos políticos en su dolor. Descansa en paz y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Empleados y propietarios del Bazar Nader. Acompañan a la contadora Luisa Chequer ante la pérdida de su esposo. Ruegan al Señor por su descanso eterno.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Fuiste un gran padre, hermano, amigo y Medico. Te voy a extrañar sobre todo cuñado teníamos nuestras conversaciones sobre la vida. Mónica Nader.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Gustavo, María josé Giovanniello, Gustavo Basbus y sus familiares participan el fallecimiento de Puchi. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Las compañeras de su hermana Lucy de la promoción 67 del Colegio Belén la acompañan en su dolor y le ruegan a Dios le dé fortaleza para sobrellevar irreparable pérdida.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Irma Ise de Velarde, sus hijos y respectivas familias participan con gran pesar el fallecimiento del apreciado amigo y acompañan a la familia en el dolor.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Oscar Enrique Bilbao y Silvia Maud despiden con profundo dolor la partida al Reino Celestial de su querido amigo Puchi Prados. Ruegan una oración en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andrés, Agostina Elías de Salmoiraghi, Matías y sus nietos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Carlos Andrés Salmoiragahi, Agostina María Eliías de Salmoiraghi y sus hijos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Carlos César Salmoiraghi, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Eugenio Fortunato Prados, socio vitalicio de la Institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Marcelo Martinez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sus amigos de siempre Pucho Paz y Olga Povedano, sus hijos Silvia y José Retamosa, Olguita y Pablo Picca, María Paula y Roberto Navarro, Víctor Agustín y Costanza Caferatta guardaremos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos los maravillosos momentos que compartimos. Te vamos a extrañar. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. María José Elías Tissera y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Ricardo Bravo y Silvina Díaz de Bravo lamentan profundamente el fallecimiento de quién fuera una gran persona y muy buen profesional. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Te rogamos Señor, concédele el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Elías Eduardo Jozami, Elizabeth Julián y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Directorio y personal de Asistmed SRL participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. La Directora General de Ceremonial del Gobierno de la Pcia., CPN. María Isabel Pérez Nazar de Uardene participan con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones por su eterno descanso en paz.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Lamentando la pérdida del colega y amigo. Saludo a su familia y acompaño en este difícil momento. Dr. Hugo Villalba participa con dolor su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Francisco Pérez Nazar y Dr. Cristian Cocheri participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Vecinos y amigos del Bº Primera Junta participan el fallecimiento del distinguido y apreciado Puchi, familias: Valentín Arroyo, Ernesto Cevilán, Grngo Mansilla, Raúl y Gustavo Achával. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Emilio R. Elean y su Sra. CPN. Cristina Collado participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Juan Manuel Suffloni, Ana María Serrano de Suffloni y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Pedro J. Agüero, María Elina Vitalevi e hijos, María Sara Agüero, María Carolina Agüero y Sebastián Argibay y Juan Manuel Agüero y Solana Montes De Oca participan con dolor del fallecimiento de su querido amigo Puchi.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Alicia Bejarano y Marcelo Oller participan con tristeza su fallecimiento y acompañan afectuosamente a luisa, Eugenio, Florencia y Luciana. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Diego Molinari y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. El Instituto de cirugía Ocular participa el fallecimiento del Colega Prados y acompaña a toda su familia en tan difícil momento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Tía Gringa Cesca de Sacco, Graciela Sacco y familia acompañan a la querida Luisa e hijas.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol de Ramos Taboada, sus hijas María Antonieta y María Susana participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. El Sr. Henry O. Paz y Sra., su hijo Dr. Ricardo Paz Martín y flia. acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. CPN. Jorge Gustavo Murad y Fabiana Umaño participan de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. CP. Zulma Naser participa su fallecimiento, acompañando a su esposa luisa y familia.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Carlos R. Epstein, Laura M. Vittar de Epstein y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Manuela Ñata Leguizamón participa con profundo dolor el fallecimiento de su hijo del corazón el querido e inolvidable "Dr. Puchi".

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Mario Cancinos y flia; Lita Cancinos y flia; José María Cancinos y flia participan el fallecimiento del querido amigo el "Dr. Puchi".

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Adriana Martinez, Gustavo Galván, Luciana Galvan , Ximena Galvan, Pilar Galvan y Maite Auad, participan con profundo dolor del fallecimiento del padre de nuestra hija del corazón Luciana Prados.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso y sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín, Laura y Manuel Molejón e Inés participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, miembros del Consejo Gremial, síndico, gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona; gerente de Áreas; subgerentes de Áreas; asesores de presidencia, médicos auditores; asesores legales; auditor interino; personal administrativo y de maestranza de Casa Central participan el fallecimiento del padre de nuestro compañero Eugenio Prados.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sus hermanos de vida, Olga, Lidia, Ito Tomé participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. José Haick, Maria Menini de Haick e hijas participan su fallecimiento. Ruegan oraciones.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Compañeros de su esposa CPN. Luisa Chequer; Oscar Carrizo, Álvaro Cortez, Walter Bruchmann, Walter Contreras, Juan Aguero, Eugenia Aguero, Graciela Piñedo, Fernando Rojas, Lucas Soria, Cristian Issi, Carolina Isorni, Laura Pereyra, Maria Jose Ledesma, Mariza Abraham, Antonio Abraham, Diego Almada, Mario Pagés, Ricardo Milet, Ignacio Moya, Cecilia Sacazar, Iván Morales, ana Lila Cheble, Emilce Herrera, Federico Herrera, Sebastián Martin, Mirta Garello, Ricardo Gil y Emanuel Caro, participan su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Madrecita cubre con tu manto a tu hijo y dale el descanso eterno". Consternados por su inesperada partida al Cielo lo despedimos con dolor. Lucy Paz de Rojas, Andrés Rojas y Andrea y Agustin Rojas acompañan a su flia.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. El Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero participa su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Federico Daniel Segura, Alejandrina Rodríguez Turk y sus hijas Alejandrina y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Valentín Rodríguez Turk y Daniela Barchini participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Los amigos de su hijo Eugenio; Iván Dorigatti y Adriana Salto participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su fiel Colaboradora Irene participa el fallecimiento de su querido Dr. Puchi. Ruega por su eterno descanso.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Hugo H. Rodríguez, Maria Cecilia Turk y sus hijos Alejandrina y Federico Segura, Valentín y Daniela Barchini, Rocío y Hugo participan con dolor el fallecimiento de su entrañable amigo.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. María del Carmen Costas y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés Costas y Luis Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester Costas y José Antonio Rojo, Marta Costas y Julio Carrizo, lamentan profundamente el fallecimiento del querido Puchi, acompañan a toda su familia, rogando por la paz de su alma.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Clínica de Ojos Sta. Lucia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Patricia Larcher participa su partida al Reino del Señor, siempre te recordaremos por tu hombría de bien, excelente persona y colega, y acompaña a su familia en este momento de dolor.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Eve León, Sebastián, Mónica Marhe y Exequiel participan el fallecimiento del papá de nuestro querido amigo Eugenio. Rogamos oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Amigos y compañeros de ofician; Ale, Seba, Oscar, Vicky, Puchi, Mónica, José, Belen, Marta, Patricia, Cecilia y Roxana participan el fallecimiento del papá de nuestro compañero Eugenio. Rogamos oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Porque nadie muere del todo mientras quede alguien que lo quiera y lo recuerde. Tus amigos Eduardo y Pety Cantos hijos y nietos participan su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Alicia Muxi, sus hijos y respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en su dolor.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Hilda y Fernando Giribaldi, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del querido amigo, que hizo de su vida un culto a los afectos y amistad.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Tus amigos que nunca te olvidarán. Ricardo Cacho Abraham. Zulema Muñeca Cejas, Yesmín y Alejandra Abraham participan con dolor su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dra. Maria Elena Fornis y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y Sra. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dra. Maria Elena Paz y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sus Amigos y compañeros de militancia: Mirta Julián, Meme Martin, Viviana Tejeda, Paola Pettinichi, Betty Soria, Eduardo Soisa, Marcelo, Cioccolani y Raúl Flores participan con profundo dolor y acompañan a su familia en tan difícil momento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Margarita Guerrieri de Lugones, participa con profundo dolor el fallecimiento de tan distinguida persona, excelente y generoso profesional, amigo fiel. Que descanses en paz, Puchi Querido.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Eduardo R. Contato Carol y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., con oraciones.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Álvaro Cantos y familia participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Luisa e hijos. Ruegan oraciones por su eterna memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Mirta y Antonio Suaid participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Luisa y Lucy y respectivas flias. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Alfredo Elías y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. CPN. Juan Manuel Beltramino y su Sra. esposa CPN. María Inés López Moreno participan con dolor su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Luis Alberto de La Rua y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. César Castillo Solá, Susana Castillo Solá, Mario Castillo Solá y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Arq. Alberto Argañaraz, su esposa Anita Gómez, sus hijos Javier, Sebastián, Victorio y sus respectivas flias. Acompañan a Eugenio y su querida flia., en tan dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Virgilio Oscar Pettinicchi, su esposa Eblin Kozameh, sus hijos Ariel y Natalia y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Naio, Lily y flia, Flori, Vero, y Consti., participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Graciela Aguirre participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Luisa, Ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Alba y Rodolfo Cappellini, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Puchi. Elevamos oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Mario Gorostiaga y Alejandro Gallardo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Ernesto Daud y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo Puchi.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Lito Nazario y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Lourdes Díaz y Cecilia Díaz participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Colega Florencia Prados y amigo Eugenio Prados.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Miguel Barchini y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Estela y Changui Corbalán y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Luisa y flia., en tan triste momento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Los compañeros de la promoción1972 del Bachillerato Humanista Moderno, participan su fallecimiento y acompañan a su flia., en este difícil momento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Rocho, Negri y sus hijos Pablo, Facundo, Matías, Ezequiel y sus respectivas flias., participan su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Eduardo Mafu Cheeín, participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y consejero Puchi. Acompaño a Luisa e hijos en este difícil momento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Las compañeras y amigas de su esposa Luisa Chequer del Colegio Hnas. Franciscanas promoción 75, acompañan en el dolor y ruegan pronta resignación a su flia.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dra. Silvina Volta Chazarreta acompaña con profundo dolor la desaparición de su estimado colega y amigo. Ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Las almas de los justos están en manos de Dios". Compañera y amiga de su esposa Luisa Chequer; Graciela Escobar, su esposo Luis Vera y flia., participan su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. CP. Julio Benjamín Salomón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Ricardo Chazarreta, Dra. Elvira Chazarreta, cuerpo médico del Nuevo Sanatorio Alvear acompañan con profundo dolor la desaparición de nuestro colega y ruegan oraciones en su memoria.-

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Nilda Rueda y flia., Ana Córdoba Luna y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Evelia Secco de Basbus y sus hijos Marta Beatriz Basbus, Silvia Beatriz Basbus y Guillermo Carrera con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Marta J. Basbus de Hill participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sr. Gerardo Antenor Montenegro, secretario General de U.P.C.N. y la Honorable Comisión Directiva de U.P.C.N participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Con profundo dolor participa su fallecimiento y acompaña a su flia. en su dolor. Helena Matach.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Mirta Ines Guadagnoli, Juan Carlos Ferrero participan su fallecimiento y ruegan pronta resignación a Luisa y sus hijos. Que el Señor lleve a contemplar la luz de sus ojos.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sr. Gerardo Antenor Montenegro, presidente de la Junta Capital del Partido Justicialista participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero Puchi Prados. Ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Prof. Julia Antonia Comán, secretaria Gremial de U.P.C.N. participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero Puchi Prados. Ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Puchi fuiste un querido amigo y te recordaremos por siempre, quiera Dios te tenga a su lado y descanses en paz. René Herrera y flia.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Bernardo Bailón, Susana Comelli, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Puchi y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sus amigos: Ana Mercedes Diamante de Murad, sus hijos Leonardo David Murad y Elena Ma. Murad (a) participan con dolor su ausencia " hoy es una estrella que ilumina el camino de sus afectos.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Lucas Bellini y flia., participa con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Viviana Neme, Héctor Sosa y sus hijas participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Abdala Raab, Fernando Abdala Raab y Carlos Manuel participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dra. Abdala Raab, Lucrecia Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Participan su fallecimiento., Dra. Ruiz Villoslada, Gabriela y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Para el amigo que parte hacia el Reino Celestial una oración en su memoria., Adriana Cornejo y flia., participa su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Personal Directivo, Docente y Alumnos de la Esc. Nº 1049 Dr. Horacio G. Rava de el Puestito participa su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Guillermo Basbus, Victoria Yocca y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida flia., con afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Mirta Bruchmann y Daniel Beltrán Bruchmann acompañan a Luisa y sus hijos en este doloroso momento.- Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Luz Vivas de Ruiz y Octavio Tuiz Cerdan participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Gustavo Rivas Jordán y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Puchi. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Stella Milet, sus hijos Denisse, Gabriel e Iustina acompañan a Luisa y flia., ante la pérdida física del querido Puchi.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sara Chequer, su hija Ely Rumíe y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Evelin y Ernesto Móttola y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Puchi, acompañan a su flia., en este difícil momento y que brille para el la luz que no tiene fin.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Juan Carlos Villalba y su esposa CPN. Mónica M. López participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Maria Esther Ponce de Tejera, Maria Viviana Tejera y Paula del Valle Ponce participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Puchi. Acompañan a su flia. en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Alejandro Julian y Marcia Guillo acompañan a sus amigas Luisa, Greta y Vivi y a Toda su flia. en este triste momento. elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Arq. Osvaldo Maffini y Maria Ines Julián, acompañan a sus amigas Luisa, Greta, Vivi y toda su flia. en este triste momento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Graciela Provera de Di Piazza junto a sus hijas Andrea y flia., Carolina y Maria Adela y flia. Participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos con sus oraciones.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Cuando un amigo se va...". Sus amigos Dr. C. Carrizo, esposa e hijos acompañan a Luisa y sus hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Ing. Ricardo A. Fuster y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su Sra. esposa e hijos en este momento de dolor. Siempre te recordaremos como lo que fuiste, una persona de Bien.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Nelly Herrera de Basbus, sus hijos Abelardo Basbus, Luis Basbus y Josefa Storniolo, Nelly Basbus, Eugenia Basbus y Carlos Seidel, Marcelo Basbus y Daniela Missio, María Beatriz Basbus y Orlando Solaun, y Cecilia Basbus y Pablo Solaun y sus respectivas flias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa hijos y demás fliares en su dolor. Ruegan oración por el eterno descanso de su alma y que brille para el la luz que no tiene fin.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Abelardo Jorge Basbus y sus hijos Dr. Martín Basbus y Sebastián Basbus participan en su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en su dolor. Elevan una oración por el descanso de su alma-

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Daniel Ochoa y Dra. Dolores Coronel participan con pesar el fallecimiento del apreciado colega. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Martha Mansilla Gauna participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Víctor L. Barquin, Piqui Pilan sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de profunda tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Marta Silvia Barquin de Foix, sus hijas y nieta participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos momentos de hondo pesar. Se ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|.Carlos Barquin, Cecilia Llapur y sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Shilson Barquin y flia; y Juan Pablo Barquin y flia acompañan a su amigo Eugenio y demás familiares en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Victor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan el fallecimiento de su médico y amigo Puchi. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RITO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Los compañeros de trabajo del Bar Bugs Bunny de su hijo Marcelo: Carlos, Fernando, Gabriela, Emanuel, Néstor, María José, Andrea, Belén, Natalia, Yanina y Marcela participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, RITO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sebastián López Debon y familia participa su fallecimiento y acompaña a la familia en estos momentos.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Sus hijos Manuel, Luis, Martha, h/pol Norma, Marianela, Francisco, nietos Lorena, Corolina, Mario, Gabriel, Luján, Facundo, Joaquín, Francisco, Bautista, Tomas y bisnietos partic. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Pque. de la Paz. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Su hermana Chochita, sobrinos Norma, Roly, Valeria, Fede, Franco, Lauti y Cami, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Su hermana Josefa Trejo, sus sobrinos Julio Zurita y flia., Mercedes Zurita y flia., Rodrigo y Dante Cabrera participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Sus sobrinos Julio Zurita, Yoli Bianchini, Pablo, Sofia, Leonardo, Beatriz, Cecilia, Santiago, Patricia y Luciano participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Marité, Andrea, Biby, Marcela, Cecilia. Acompañan en este difícil momento a su amiga Martha. Elevamos oraciones en su memoria.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". La Comunidad Educativa de la Esc. Esp. Nº 236 Hellen Keller, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su compañera Marta Ibañez. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Víctor Gustavo Navarro y Maria Adela Tosi acompañan a su hijo Manuel Alberto y flia. en estos momentos de dolor.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Los compañeros de su hijo Manuel Alberto; Marta Barrientos, Maria Adela Tosi, Norberto Perez Rivas, Liliana Tévez, Evangelina Andrade, Víctor Ramayo, Marcela Larcher, Adriana Páez lo acompañan en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Su hijo Alberto, Luis y Martha, hijos pol., nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno- Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Koky Gorostiaga, Pochy Medina y Luciana Carabajal Medina participan el fallecimiento de la mamá de Marta y abuela de sus sobrinos Francis, Bauty y Tomy.

FUENTES, PEDRO ESTEFANO (q.e.p.d.) Fallecio el 27/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Hoy al cumplir 9 días de su fallecimiento su esposa e hijos invitan a la misa que se oficiara en el oratorio Don Bosco a las 20.30 hs

HERRERA, CLEMENTINO E. (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/16|. Querido hermano Ñato te fuiste al encuentro del Señor y de todos tus seres queridos pero dejaste un vacio enorme en nuestra casa. Queridos hermano Ñato Hugo y Alberto están siempre en mi corazón porque los recuerdo bastante. Ruego que siempre descansen en paz. Raúl. se invita a la misa a la misa hoy a las 20.30 hs en la iglesia La Merced.

KURÁN, ESTHER CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/17|. Sus hijos, su hija en el afecto y nietos agradecen todo el apoyo recibido e invitan a la misa que se realizara hoy en la parroquia Sagrado Corazón a las 20.30 hs, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

SAYAGO DE BALESTRINI, NOEMÍ ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 5/3/17|. Eduardo Boucard, Bianca Migliorini e hijos Romina (a), María Florencia, Francisco Lami Hernández y Felicitas; Agustina, Bernardita y Constantino invitan a la misa hoy miércoles a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida. Abrazan con inmenso cariño a la querida flia. Ruegan una oración en su inolvidable memoria.

VILA DE JUANCHE, LIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/17 en Bs. As|. Que en paz descanses. Las amigas de su sobrina María Inés Falcione de Gavicola. Rosita de Utrera, Adriana Alegre, Nany Hernández, Pupi Mayuli, Nene Llugdar, Olga Hoyos y Silvia Luna invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Catedral Basílica el día jueves 6 de abril a las 20.30 hs. para rogar por el eterno descanso de su alma y resignación de sus hijos Mariano y Esteban y de sus sobrinos Mary, Cecy y Dany.





MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. Sus amigas Doris Noemí Martínez, María Liliana Scocozza, Virginia Scocozza y Julia Bravo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, ESTELA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Sus primos Mary, Berta, Carlos y Alfredo Tejedor, con sus respectivas flias, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su madre Dolores, sus hermanas, hijas y demás familiares en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

RUIZ, ESTELA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Carla y Mariangeles Numa, Cacho Rodini y Enzo Rodini, Rodini Numa, participan con profundo dolor su fallecimieto y ruegan oraciones en su memoria.





ESPAÑA, ALEJANDRA DEL VALLE Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/10|. "Inclinar Señor tus oídos a las plegarias con que humildemente imploramos tu misericordia a fin de que te dignes colocar en la región de la paz y de la luz al alma de Alejandrita. Se cumple siete años de su partida. Su madre Prof. Alejandra Arias, siempre pide a Dios que le dé mucho consuelo para aceptar su ausencia, desde el cielo dame tu protección. Te llevo en mi corazón siempre. Su tía Ramona, primos, amigos la recuerdan con cariño y amor en todo momento, elevan oraciones en su memoria. Invitan a la misa en la Capilla Lourdes (La Banda) hoy a las 19 hs.





GUTIÉRREZ, ADA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17 en Ojo de Agua|. Ali, Pelu, Luis, Cecilia, Jorge, Marco Antonio y Carlos León participan con hondo pesar el fallecimiento de su entrañable prima Coca, Elevan oraciones por su gozosa entrada al Reino Celestial y acompañan a su flia. en este doloroso trance.