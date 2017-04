Tras la postergación, el próximo domingo se jugará la tercera jornada

Hoy 23:27 -

El Torneo Anual 2017 que organiza la Liga de Fútbol Infantil (Lifi) volverá a ver acción este domingo, luego de la obligada postergación debido a las precipitaciones que afectaron a la provincia, durante el pasado fin de semana. La organización no modificará el programa.

En consecuencia, la tercera jornada se disputará este domingo por la mañana, según el siguiente cronograma:

Estrella del Sur vs. Sarmiento, Galguitos vs. Güemes, Ferroviaritos vs. Niños Unidos, Golcito vs. Comercio, Jorge Donis vs. Estrella Roja y Luis Valoy vs. Santiago Lawn Tennis Club.

En esta oportunidad tendrá fecha libre Unión Santiago.

La acción comenzará a las 8.30, con 30 minutos de tolerancia, con los cotejos de la categoría 2004.

Luego jugarán la 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.