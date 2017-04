El sábado se pondrá en marcha el cuarto capítulo

Hoy 23:34 -

La Súper Liga Infantil, que se disputa íntegramente en las canchas del predio de UPCN, tendrá este sábado 8 de abril su cuarto capítulo.

Cientos de chicos volverán a congregarse para disfrutar de una jornada en la que lo más importante es poder confraternizar con sus pares.

El programa es: Categoría 2003/04: Cancha 1: 9, Estrella del Sur vs. La Loma; 9.35, Orlando Leiva vs. Escuela de Oliva; 10.05, Primera Junta vs. Atlético Forres; 10.35, Estrella del Norte vs. Pablo VI; 11.05, Los Quiroga vs. Café Rodríguez; 11.35, Los Kukys vs. Las Delicias. Cat. 2005/06: Cancha 2: 9, Pablo VI vs. Pablo Serrano; 9.35, Los Kukys vs. Atlético Forres; 10.05, Potrerito vs. Estrella del Sur; 10.35, Escuela de Oliva vs. Atlético de Forres “B”; 11.05, Los Quiroga vs. La Loma; 11.35, Café Rodríguez vs. Orlando Leiva. Cat. 2007/08: Cancha 3: 9, Los Quiroga vs. Primera Junta; 9.35, La Loma vs. Las Delicias; 10.05, Pablo VI vs. La Loma; 10.35, Los Kukys vs. Café Rodríguez; 11.05, Atlético Forres vs. Orlando Leiva; 11.35, Escuela de Oliva vs. Pablo Serrano. Categoría 2009/10: Cancha 4: Atlético Forres vs. Potrerito; 10.05, Estrella del Norte vs. Los Quiroga; 10.35, Orlando Leiva vs. Escuela Oliva; 11.05, Café Rodríguez vs. Estrella del Sur; 11.35, Café Rodríguez vs. Atlético Forres (2011/2012).