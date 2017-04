Quimsa fue el escenario de una multitudinaria fiesta del minibásquet

Hoy 23:39 -

Con la presencia de autoridades provinciales, así como figuras importantes de la historia del básquet local y un gran marco de público entre las distintas escuelitas y padres de los niños, se realizó la inauguración de una nueva temporada del minibásquet santiagueño, organizado por la Federación Santiagueña de Básquet. Este acto se realizó en el estadio de la Asociación Atlética Quimsa.

En esta oportunidad se hicieron presentes varias autoridades, entre ellas el subsecretario de Deportes, Carlos Dapello, y el histórico base santiagueño Miguel Cortijo, quienes mostraron su apoyo a los más chicos y también a la Federación, en pos del desarrollo del deporte, siendo esta política uno de los pilares de la gestión que encabeza la gobernadora Claudia de Zamora. Además, las distintas delegaciones estuvieron acompañadas por sus respectivos profesores así como un gran número de padres que se llegaron hasta el estadio de la Fusión.

El nuevo certamen, se denominará “Campeones Argentinos de Cadete año 1984” en reconocimiento a la hazaña conseguida por ese camada de jugadores que conformó el plantel que logró el histórico campeonato. Ellos fueron: Humberto Bernabé Alcaide (fallecido), Victorio Fernando Yanuzzi, Federico Fabián Badami, Pedro Walter Gulotta, José Pablo Nader, Walter Omar Seoane, Fabián Soria, Oscar Montenegro, Pablo Daniel Migueles, Alejando Ríos, Rubén Alejandro Pikaluk y Guillermo Rojo. DT: Carlos Banegas. Asitente: José María Cavallero. Médico: Dr. Flin.

En esta nueva temporada, el equipo de Normal Banda tratará de lograr el doble título como lo hiciera el pasado año.

Resultados y próxima fecha

Los resultados de la cuarta fecha en la categoría U13 disputada el fin de semana pasado fueron los siguientes:

Olímpico 61, Villa Mercedes 10; Red Star 43, Contadores BBC 33; Huracán 15, Normal Banda 44; Nicolás Avellaneda 40, Quimsa 65; Jorge Newbery 23, Lawn Tennis 29. En tanto, fueron suspendidos los partidos Juventud BBC vs. Belgrano y Sportivo Colón vs. Atamisqui BBC.

La próxima fecha, la quinta, comenzará este viernes 7 de abril, con el duelo entre Contadores BBC y Olímpico. A las 19.30 comenzará la acción con la categoría Mini, mientras que desde las 20.30 se jugará en Preinfantiles (U13).

El resto de la programación irá el sábado en horarios a confirmar, y es la siguiente: Villa Mercedes vs. Jorge Newbery, Atamisqui BBC vs. Tiro Federal, Quimsa vs. Juventud BBC, Belgrano vs. Huracán, Normal Banda vs. Red Star, Lawn Tennis vs. Sportivo Colón e Independiente vs. Nicolás Avellaneda.