Triunfos de Old Lions y Lawn Tennis

Fotos RESOLUCIÓN. En los papeles, SLTC tenía un duelo complicado con Añatuya, pero se lo sacó de encima fácil: 45-14.

05/04/2017 -

Santiago Lawn Tennis y Old Lions en el grupo A y Olímpico por el grupo B, cantaron victoria en la segunda fecha de la Zona Campeonato del Torneo Iniciación que se disputó el último fin de semana y que también comprendió encuentros de la Zona Desarrollo.

El sábado, Lawn Tennis resolvió con más sencillez de la prevista su duelo ante el siempre complicado Añatuya, al que superó por 45 a 14 y de esta manera se recuperó de la derrota sufrida en la primera fecha ante Santiago Rugby.

En La Banda, también el sábado, Olímpico se consolidó como puntero del grupo B con su triunfo frente a Clodomira por 33 a 16.

Mientras tanto el domingo, en un esperado duelo, Old Lions le ganó como visitante a Santiago Rugby por 22 a 11 en un partido en el que ambos pusieron a muchos de los jugadores que afrontarán el Torneo Regional. De esta manera los viejos leones comenzaron de manera exitosa el certamen, ya que su partido de la primera fecha ante Añatuya fue postergado.

Finalmente, Unse no se presentó en Fernández por lo que se descuenta que la USR determinará darle por ganado el partido a Club de Amigos, que ya venció en su debut a Clodomira.

Desarrollo

Por la Zona Desarrollo, Fernández RC venció 33 a 17 a Loreto, Dorados derrotó en esta ciudad a Brea Pozo por 22 a 15, Frías le ganó un partido muy parejo a La Cañada de Ojo de Agua por 19 a 15, en tanto que en Juríes, Sanavirones de Bandera fue contundente y venció a los locales por 63 a 0. Resultados de intermedia: Lawn Tennis 51-Añatuya 0; Olímpico 12-Santiago Rugby C 10; Old Lions C 34-Unse 10; Sgo. Rugby 5- Old Lions 39.