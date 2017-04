Marc Márquez, un ganador nato en Las Termas

Fotos ILUSIONES RENOVADAS. Marc Márquez espera repetir los triunfos del 2014 y del 2016 en el autódromo de Las Termas de Río Hondo.

05/04/2017 -

Con la llegada de los primeros pilotos que participarán este fin de semana de la segunda fecha del Campeonato del Mundo de Motocislismo de Velocidad, crece la expectativa entre los fanáticos y el autódromo de Las Termas de Río Hondo será escenario por cuarta vez de un evento de tanta jerarquía.

Y para repasar algunos datos, bien vale tener en cuenta todo lo que ocurrió desde que en el 2014 el MotoGP volvió a la República Argentina después de una larga ausencia.

Aquí algunos puntos estadísticos.

* Marc Márquez ha logrado las tres últimas pole positions del Gran Premio de Argentina. En dos de ellas (2014 y 2016) se hizo con la victoria, mientras que en 2015 sufrió una caída en la batalla por la victoria.

* El único piloto en ganar, además de Márquez, una carrera en Las Termas de Río Hondo ha sido Valentino Rossi, quien ganó la carrera en 2015 saliendo desde la 8ª posición en parrilla.

* A la Ducati no le ha ido muy bien en la Argentina hasta la fecha: la segunda posición de Andrea Dovizioso en 2015 ha sido el único podio de la moto italiana.

* Las últimas 5 carreras de MotoGP han sido cosechadas por 5 diferentes pilotos: Marc Márquez (Repsol Honda Team), Cal Crutchlow (LCR Honda), Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo (Ducati Team) y Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP).

* El circuito de Las Termas de Río Hondo es uno de los cinco GP en los que Jorge Lorenzo aún no ha ganado junto con Austin, Sachsenring, Sepang and the new Red Bull Ring in Austria.

* Si Maverick Viñales gana en la Argentina, será el único piloto en alcanzar dos victorias consecutivas en las dos primeras pruebas del mundial desde que lo hiciera Wayne Rainey en 1990.

* Los cuatro debutantes de MotoGP en 2017 fueron los cuatro primeros de Moto2 en el GP de la Argentina del año anterior: Johann Zarco, Sam Lowes, Jonas Folger(Monster Yamaha Tech 3) and Alex Rins.

* El GP Motul de la República Argentina es un circuito propicio para Repsol Honda Team: en 2016 fue una de las dos únicas veces que ambos pilotos subieron al podio (Márquez 1.º y Dani Pedrosa 3.º).

* Si no obtiene la victoria este fin de semana, será la primera vez que Márquez no gana ninguna de las dos carreras iniciales en sus cinco temporadas en la clase reina.