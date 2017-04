Lucas Calviño: "La clave para salir del descenso es pensar partido a partido"

Fotos FIGURA El arquero Lucas Calviño es una de las claves del buen momento de Central Córdoba, desde la asunción del entrenador Gustavo Coleoni

05/04/2017 -

Central Córdoba, a pesar de que este fin de semana no verá acción debido a que deberá cumplir con su fecha libre de actividades oficiales, continúa trabajando en procura de corregir aspectos en el funcionamiento colectivo para conseguir resultados positivos que le permitan salir de la zona roja en los promedios del descenso. El arquero Lucas Calviño aseguró, en dialogo con EL LIBERAL, que esta tarea se conseguirá planificando "partido a partido" y no estando pendiente de esa problemática. Además, el ex Huracán aseguró que el nuevo sistema de juego "le sienta bien" al equipo y que a pesar de la remontada, el parate les permitirá descansar y trabajar con mucho tiempo.

"Este parate nos permite trabajar con un poco más de tiempo. Hay que recordar que veníamos de semanas cortas y con poco descanso, donde hubo una seguidilla importante de partidos. Así que no viene bien", indicó Lucas Calviño.

Seguidamente, el arquero aseguró que se disfruta el buen reinicio de la competencia, pero que no se deben permitir "relajarse".

"Se disfruta el hecho de estar invictos desde que retomamos la competencia. Pero no nos podemos relajar. Tenemos que seguir por el mismo camino para poder salir de la zona roja que es lo que más queremos".

Con respecto a la complicada realidad por la que atraviesa el equipo con los promedios del descenso, Calviño prefiere mantener la cabeza ocupada en el trabajo y no estar pendiente de ello, aunque dijo que se trabaja para poder salir de esa zona.

Salir del descenso

"Pensamos partido a partido. Es la clave para empezar a salir de la situación en la que estamos y ojalá que pueda ser pronto la salida de zona roja, que es lo que más queremos y por lo que trabajamos", aseguró el portero, uno de los pilares del equipo.

Luego, el ex jugador de Atlético Tucumán se refirió al nuevo dibujo táctico (4-

1-4-1) por el que optó el entrenador Gustavo Coleoni.

"Al equipo lo veo bien, en un sistema que le sienta cómodo. Los dos últimos que se hicieron dentro de todo fueron buenos. Creo que este sistema es el que hasta el momento nos queda mejor", deslizó.

"Si vamos al ataque la idea es no dejar ventajas en la zona defensiva o de quedar desordenados o mal parados; más allá que en el último partido por momentos las situaciones que nos generó el rival fueron de contragolpe. Eso es algo que debemos seguir corrigiendo para lograr equilibrio", completó en relación al tema.

Calviño al igual que la temporada pasada se convirtió en un pilar fundamental en el equipo, con buenas intervenciones en momentos claves. El portero aseguró que eso lo reconforta.

"Entreno fuerte para responder bien cuando el equipo lo necesite. Por suerte mis intervenciones están funcionando para que el plantel sume. Es una situación que me pone feliz y contento para seguir trabajando en el día a día".