El Aurinegro va por la recuperación

Fotos INTENCIÓN. Mitre necesita ganar para volver a colocarse en zona de clasificación y para no perder pisada a los líderes. La visita llega con la misma intención.

05/04/2017 -

Mitre se presenta esta noche en su cancha desde las 21, donde recibirá la visita de Juventud Antoniana de Salta con la intención de retomar la senda de la victoria, luego de sufrir el traspié en San Juan que lo despojó de la punta de la zona y del invicto.

Nahuel Viñas será el encargado de impartir justicia en el duelo correspondiente a la quinta fecha del nonagonal.

Mitre llega a este duelo con sed de revancha teniendo en cuenta que el pasado sábado cayó derrotado en San Juan por 2-0 ante Unión de Villa Krause, mientras que su rival ganó un partido cerrado a Unión Aconquija, en Salta.

El Aurinegro suma 6 unidades, misma cantidad que su rival y ambos se encuentran dos puntos por debajo de Sarmiento que alcanzó los 8.

Bajas

Para enfrentar este duelo, Arnaldo Sialle se ve obligado nuevamente a realizar variantes. Una de ellas por suspensión, mientras que la restante será por una lesión. Ambas en el sector defensivo.

Ricardo Tapia fue expulsado en el duelo ante los "Azules" y tendrá que cumplir con una fecha de suspensión, mientras que el capitán Matías Moisés sufrió un esguince de rodilla derecha y está descartado.

Sus reemplazantes serán Matías Camisay y Juan Manuel Lovato respectivamente.

Salvador Ragusa, entrenador de la visita también tendrá que armar un rompecabezas, porque ocho jugadores habituales titulares, por diferentes motivos estarán ausentes.

Pablo Lencina, Pablo Giménez, Héctor López, Diego Giménez, Tomás Assennato, Carlos Medina, Ricardo Gómez y el goleador Gustavo Balborín están desafectados por diferentes motivos. Por ello, el ex entrenador de Central Córdoba se ve obligado a cambiar más de la mitad del equipo titular que ganó el sábado.

Partido clave

El que habló con la prensa en la antesala del encuentro fue el entrenador de Mitre Arnaldo Sialle quien calificó de clave el duelo ante el "Santo".

"Claves son todos los partidos, no hay juegos que no tengan importancia. Aquí lo que hay que avisar es que estamos a dos puntos del líder y a uno del segundo y aun ellos no quedaron libres. Si ganamos, podemos entrar en zona de clasificación y se perdió un partido injustamente en San Juan, no hay que volverse loco", comentó.