Barbie Vélez apelará el fallo

05/04/2017 -

A once meses de la escandalosa separación de Barbie Vélez y Federico Bal, podría decirse que para la Justicia "aquí no ha pasado nada". O más bien para el juez Walter José Candela, quien "tuvo un año el expediente para no hacer absolutamente nada", según consideró el abogado de la actriz, Gabriel Iezzi.

Sucede que el juez dictó el sobreseimiento del actor por el delito de lesiones dolosas leves calificadas. "Y por supuesto que vamos a apelar. Claramente entendemos que la resolución no condice con los elementos que hay en la causa", consideró Iezzi en diálogo con Teleshow.

"Hay claros elementos que indican la presencia de lesiones: no sólo las fotos, también la pericia de los médicos de la Comisaría de la Mujer, de Tigre y el cuerpo médico forense", precisó el abogado, quien tiene tiempo hasta mañana para presentar la apelación. Y advirtió: "Una pericia psicológica que indique una personalidad posesiva y celosa (como en el caso de Barbie) no puede ser justificativo para que alguien le levante la mano".

Por la misma causa Candela también sobreseyó a la hija de Nazarena Vélez, quien había sido denunciada por Federico Bal por hurto, desobediencia y también por lesiones. De ahí las acusaciones cruzadas de quienes fueron pareja por un año y unos pocos meses. "No hay ningún elemento que impute a Bárbara de ninguna rotura de elementos, incendios; todas las pericias dieron de forma negativa", destacó Iezzi, quien se mostró esperanzado: "Esto recién empieza. Confiamos en que la Justicia en otras instancias tenga una visión distinta a la que tuvo Candela".

Qué hará el hijo de Carmen Barbieri

Aún no hay información oficial, pero el actor dejó un mensaje en las redes tras el veredicto que hacen suponer que no realizaría apelación alguna.

"Paz en mi mente, y tanto amor en mi vida", escribió junto a una foto recostado en un parque con su perro.

Minutos después de que se conociera el fallo que sobresee a "Fede" Bal y Barbie Vélez, la prensa intentó comunicarse con el actor, pero no quiso hablar. "No voy a hablar por el momento. Me parece lo mejor", se disculpó.

Sin embargo, "Nacho" Giovanettoni, abogado del actor, dejó la puerta abierta a una apelación en diálogo con el portal Ciudad: "Quienes iniciamos la causa fuimos nosotros, así que el fallo no es que sobresee a Federico (sic). Estamos analizando el fallo en sí y quién va a resolver es Cámara. Y después, dependiendo de lo que nos diga Federico, veremos si avanzamos o no, porque esto no fue un chiste. Federico se vio muy afectado tanto en su imagen como en su persona y en su intimidad", dijo en referencia a la denuncia por violencia de género que le había iniciado la ex a su cliente. Y luego agregó en Twitter: "Si algo queda claro es que Federico no es un golpeador, seguimos trabajando más que nunca, para que quien habló barbaridades pague. Esto recién comienza".