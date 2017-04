A Laura Esquivel la trataron de fea y salió a responder

05/04/2017 -

Laura Esquivel enfrentó las críticas que recibió por el look que utilizó en el programa de Mirtha Legrand. Lo hizo desde Instagram. "Veo que la gente que me quiere escribe cosas positivas sobre mí. Por otro lado, hay comentarios donde la gente critica desde cómo me visto, o si soy fea. A esa gente negativa le hablo... ¿podés vivir odiando? ¿Hablando mal?¿Sos feliz con vos mismo? ¿Hiciste algo para preocuparte más por vos que por mí? Compadezco a quien vive tratando de ‘hacerte daño psicológico’ en las redes. No saben lo bella que es la vida y el tiempo que están perdiendo en comentar", dijo Esquivel.