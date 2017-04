05/04/2017 -

-Dicen que la comedia, por más blanca que sea, siempre encierra un mensaje. ¿Cuál es el de "Sálvese quien pueda"?

-Tiene un mensaje bastante claro, destinado tanto para las mujeres como también para los hombres, que son las cirugías estéticas, que es un rubro donde hay muchos comerciantes. Entonces, en ‘Sálvese quien pueda’ vas a ver algo que nunca se te ocurrió. Osvaldo Laport hace de un juez federal de la Nación y se va a hacer una lipoaspiración porque está un poco gordito. Son tan chantas que se equivocan y le ponen lolas. Imagínate a Laport caminando con corpiño por el escenario. Esto es mostrar la ‘chantada’ de algunos cirujanos plástico.

-¿Se siente realizado por lo hecho a través de un género que transita con comodidad?

-Mis orígenes son dramáticos. Estudié en el Conservatorio, en la Comedia Nacional y el Teatro San Martín (Buenos Aires). Cuando descubrí esto de hacer reír, compré para siempre. Después, para despuntar el vicio hago una película dramática, pero lo que más me gusta es hacer reír a la gente. Me gusta caminar por la calle y que la gente me mire y sonría.

- ¿Qué siente cuando esto sucede?

-Siempre digo: misión cumplida. Lo que más me dicen es "gracias por haberme hecho reír toda la vida?". Eso me confirma que mi misión está cumplida.