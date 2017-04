05/04/2017 -

Emilio Disi confesó a EL LIBERAL que no irá al "Bailando por un Sueño 2017", como se había especulado luego de la aparición de un video del comediante haciendo unos pasos de baile.

"A Marcelo Tinelli no le mandé ningún video, como se dijo por ahí. En el escenario (de la obra "Sálvese quien pueda") hago un pequeño baile. Entonces, el "Chato" Prada y Federico Hope se lo mandaron a Marcelo", resaltó. Inmediatamente, remarcó: "Yo, ni loco voy al Bailando. Ya estoy bastante taponado de trabajo como para meterme en algo que no es lo mío, y que además lo hacen todos muy bien. Para pasar papelones, no voy al Bailando".

Mientras tanto, se apresta para iniciar la gira nacional con "Sálvese quien pueda".