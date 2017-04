Disi destacó a Las Termas como una gran plaza teatral

05/04/2017 -

POR EMILIO MARCELO JOZAMI

-¿Qué expectativa tiene con la realización de esta gira nacional que arranca en Las Termas el jueves 13?

-Yo estoy preocupado por varios temas. Hay algunas provincias que están en estado de emergencia. No es un buen momento para hacer gira pero, bueno, ya estaba programada. El otro motivo es la situación económica. Es decir, la gente no anda con plata en el bolsillo como para tirar manteca al techo. Vos le preguntas a cualquier actor qué es lo que le gusta más, si el cine, el teatro o la televisión y todos te dicen el teatro. Y cuando le preguntas qué es lo que más le gusta del teatro y todos te dicen hacer gira. Hoy laburas con la mitad de los muebles porque el escenario es chico. Laburas con sonido ambiente porque tiene buena acústica el teatro. Al día siguiente vas a otro lugar donde es doble el escenario, van todos los muebles y va con sonido inalámbrico. Todos los días te encontras con sorpresas y ésa es la descarga de adrenalina como si le gustara todos los días. La sensación, siempre, es la misma. Es aquello de que voy a salir a la cancha y no sé con qué me voy a encontrar.

-Las Termas se afianzó, desde el año pasado, como un destino teatral. ¿Qué opina acerca de la apertura de esta plaza en el país?

-Lo de Las Termas se veía venir, porque cuando van espectáculos a Las Termas funcionan cada vez mejor. Entonces, ya se veía venir que iba a ser una plaza teatral de aquellas. Me siento orgulloso de iniciar la gira nacional de ‘Sálvese quien pueda’ desde esta hermosa ciudad santiagueña, como también de ser el elenco que abrirá la temporada teatral 2017.

-Se dio una nueva oportunidad de trabajar con Flor de la V, con quien ya realizó grandes éxitos.

-Hay pocos actores y pocas actrices con los cuales uno tiene química. Yo tengo química con Susana Giménez, con Luis Brandoni, con Miguel del Sel, con gente más variada. Entre las que tengo química y me facilita el trabajo a mí y a la otra persona está Florencia. Es muy difícil conseguir química arriba de un escenario.

-¿"Sálvese quien pueda" es la ratificación de todo ese camino que ha recorrido en la comedia, un género que a usted le sienta muy bien?

-Antes, uno recibía una comedia de grandes autores y había que hacerlas, nada más. Los ingleses, por ejemplo, se tomaron la costumbre de mandar la comedia con la ropa que se tenía que usar, con la medida de los decorados y los muebles. Uno podía hacer unos pequeños agregados, pero estaba todo tan servido que no hacía falta. Hoy en día yo sostengo que las comedias se hacen con el correr de las funciones. Ahora son más de un autor, más colaboradores, los que escriben una comedia. Después, cuando llega al escenario, los actores empiezan a agregar cosas, a aportar ideas y ahí se va haciendo la comedia. Es distinto a lo que era antes.

-¿"Sálvese quien pueda" entra en ese concepto donde los actores agregan cosas y aportan ideas sobre el escenario?

-Absolutamente. Hay una cosa que tiene "Sálvese quien pueda" que es que la gente no para de reírse. Los colegas que venían a ver el espectáculo decían, coincidentemente, una frase: ‘Esto está hecho y pensado para ser una comedia de las típicas comedias de Mar del Plata y Carlos Paz con la diferencia que se dio piedra libre’. Los grandes cómicos de la Argentina eran muy egoístas, no te dejaban hacer un chiste, un gag (en comedia, es algo que transmite su humor a través de imágenes). Los chistes y gags lo hacían sólo los capocómicos. Por eso, cuando se mueren las primeras líneas de capocómicos anteriores a mi generación no había repuesto, no había segunda o tercera línea porque nunca habían hecho un chiste o un gag arriba del escenario.

-¿Hoy prevalece esa postura de no trabajar en forma conjunta?

-Hoy, por lo menos en mi caso, todo ha cambiado. No estoy yo en el escenario, pero quiero que se rían igual o más. Aporto chistes para mí, para las chicas (Flor de la V, Celeste Muriega, Ailén Bechara y Macarena Rinaldi), para Sebastián (Almada), Osvaldo (Laport) y Fede (Bal). Al mismo tiempo, ellos también aportan sus chistes. "Sálvese quien pueda" fue un suceso en Carlos Paz, sobre todo, por lo buena comedia que es.