Bull, psicólogo encantador y presuntuoso

05/04/2017 -

"Bull", la nueva serie dramática de A&E, será estrenada este jueves. Protagonizada por Michael Weatherly como el Dr. Jason Bull, aquí se desenmascara la astucia y la manipulación que están en juego en los juicios legales más complicados. Combinando psicología, intuición humana y tecnología, el Dr. Jason Bull y su equipo harán lo imposible para lograr la inocencia de sus clientes. EL LIBERAl tuvo acceso a una entrevista genérica con Weatherly, actor y cantante norteamericano, quien interpreta al impulsivo psicólogo y maestro manipulador.

-¿Cuál es la premisa de la serie "Bull"?

-"Bull" trata de un equipo de expertos que sabe bien cómo dividir a un jurado y trata de hallar una vía camino, a veces a través del jurado, otras veces a través de la manera en que presentan a los acusados y, en ocasiones, se trata de entender al juez; pero ellos realmente examinan todos los aspectos del juicio e intentan que se llegue a un veredicto de ‘no culpable’ o cualquier otra opción antes del veredicto de culpabilidad. Lo que "Bull", en su núcleo, trata fundamentalmente es la conducta humana.

-¿Qué te atrajo del personaje del Dr. Jason Bull?

-El aspecto de la conducta humana es algo que me atrapó de inmediato y hay una especie de ambigüedad moral que también me pareció cautivadora. "Bull" no es una serie sencilla. Me refiero a que trabajamos en eso que se conoce como drama procedimental de televisión, donde hay un tipo malo y un crimen y algo que debemos averiguar.

-¿Qué hace tan irresistible a la premisa de "Bull"?

-El aspecto central del programa es entender a la gente. Lo que me atrajo fue su asombrosa precisión con respecto a asuntos en los que uno ni siquiera piensa.

-¿ "Bull"ofrece una nueva mirada sobre los dramas policiales en televisión?

-Una de las ideas fundamentales de "Bull" es que ningún juicio parte de cero. Es como una especie de pecado original. Es una manera muy interesante de abordar el drama legal y creo que "Bull" es realmente una mirada fascinante al ser humano.

-¿Cuáles son los desafíos personales de Bull?

-"Bull" está, sobre todo, buscando esa conexión con la gente. Es un tipo solitario, adicto al trabajo y está luchando con una manera de encontrar una conexión humana, mientras se rodea de todas las pruebas de que los seres humanos no son nada fáciles.