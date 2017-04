Macri: "Si no ganamos las elecciones, será un fracaso"

Fotos El presidente habló sobre las elecciones legislativas.

En una reciente entrevista realizada por la agencia internacional Bloomberg, el presidente Mauricio Macri confesó que perder las elecciones legislativas sería "un fracaso" para el Gobierno Nacional.

"Nosotros pretendemos convertirnos en la primera minoría. Sabemos que un gran resultado no va a ser suficiente para obtener la mayoría, pero igualmente vamos a continuar creando espacios de diálogo con el resto de los bloques", manifestó Macri.

Y agregó: "Yo creo en lo que estamos haciendo. No dependemos de Cristina o de cualquier otro. Dependemos de lo que estamos haciendo todos los días. Quiero trabajar para solucionar los problemas de los argentinos y no me importa lo que ellos hagan".

Por último, el mandatario nacional aseguró que tendrá su primera reunión con su par estadounidense, Donald Trump, el próximo 27 de abril, y espera avanzar en la relación entre los países y fortalecer los lazos que comenzaron a afianzarse con Barack Obama.