CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Abril de 2017

A LAS 22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

Hoy 20:22 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

DESDE TERMAS DE RÍO HONDO

13.30 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 MI ÚLTIMO DESEO

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS

DE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 CONCEBIDO PARA MATAR

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS


EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 DIVINA

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA


CANAL14

09.30 BÁSQUET POR CANAL 14:

OLÍMPICO VS. HISPANOS

11.30 PARA TODA MUJER

(Estreno)

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

19.00 OTRA CANCHA (Estreno)

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

(Estreno)

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ESCUELA DE LEVANTE

23.30 SGO GOLF TOUR

00.00 EN EL LACTARIO

00.15 UNIPERSONALES


CANAL 4

13.30 SANTIAGO NUESTRA

CIUDAD

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.30 DEPORTE EXPRESS

MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 SCOOBY-DOO! LA LOCURA DEL

MONSTRUO LUNAR

08.40 UN DÍA LIBRE PARA MAMÁ

10.23 BUENOS DÍAS VIETNAM

12.52 GREMLINS

14.59 LA BATALLA DE RIDDICK

17.25 LÁGRIMAS DE SOL

19.52 TERROR EN LA ANTÁRTIDA

22.00 NADIE VIVE

23.37 ASES CALIENTES

TCM

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 3)

09.45 LA PANTERA ROSA

11.55 JACK FROST

16.10 BATMAN ETERNAMENTE

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

21.00 COBRA

22.40 LA PANTERA ROSA

23.10 LA BALADA DEL PISTOLERO

TNT

06.00 PAPÁ ES UN ÍDOLO

07.23 OPERACIÓN PELIGROSA

09.01 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?

11.10 RATATOUILLE

13.09 10.000 A.C.

15.04 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

16.56 METEORO

19.25 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE

LA MUERTE. PARTE 1

22.00 S.W.A.T. - UNIDAD ESPECIAL 2

23.38 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

00.33 AMERICAN PIE 7 - EL LIBRO DEL

AMOR

UNIVERSAL CHANNEL

06.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR

07.00 ROOKIE BLUE, LOS CHICOS NO ESTÁN

BIEN

08.00 GRIMM, PIES GRANDES

09.00 GRIMM, LA MUJER DE NEGRO

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

MERCANCÍA

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MOJADA

12.00 HOUSE M.D., GRAN BEBÉ

13.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR

14.00 CHICAGO P.D., QUÉ SE DEBE HACER

14.50 VIVIENDO CON MI EX

17.00 HOUSE M.D., INFIEL

18.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE

19.00 CHICAGO P.D., LO QUE TE LLEVA AL

LÍMITE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,

MARCADOS

21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, TROFEO

22.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

24.05 TED

STUDIO UNIVERSAL

09.15 FULLSCREEN

09.45 WALTER

11.25 EL PADRINO DE BODAS

13.15 FULLSCREEN

13.45 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS

ESCOLAR

15.55 OVEJA NEGRA

17.35 AMIGOS INDISCRETOS 2

20.00 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO

21.50 BIENVENIDO A LOS 40

24.35 LOS TOP FIVE


A DONDE IR

HÉRCULES, ESPACIO DE

ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI 376)

+HOY, VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A

LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL

YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE

LA PAMPA”.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, NOCHE ROMÁNTICA CON

MÚSICOS SANTIAGUEÑOS QUE

INTERPRETARÁN BOLEROS Y

BALADAS.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 8, A LAS 23,

ESPECTÁCULO DE DELESTERO,

SALITRAL, MÓSOJ ÑAUPA,

DÚO TURANQUI, CHANGOS

SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL

FOLCLORE.

KALÚ

(AUTOP. SANTIAGO-BANDA)

+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS

COPLA, DÚO COPLANACU, LA

PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA,

MARCELO TOLEDO, MÓSOJ

ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y

FERNANDO BRANDÁN.

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL

DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+JUEVES 19, A LAS 23, NOCHE

FOLCLÓRICA CON MARCELO

GÓMEZ.


CINES

SUNSTAR

LA BELLA Y LA BESTIA

(3D): ROMANCE,DRAMA (ATP)

06/03 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast)

07/03 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast) 00:40 (Cast)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACION, AVENTURA (ATP)

06/04- 07/04 - 16:30 (Cast) 18:30

(Cast) 20:30 (Cast)

LA VIGILANTE DEL FUTURO

(3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)

06/04 - 22:30 (Subt) / 07/04- 08/04

22:30 (Subt) 00:45 (Subt)

LA BELLA Y LA BESTIA

(2D): ANIMACIÓN, (ATP)

06/04 -07/04 17:10 (Cast) 19:50

SOLDADO ARGENTINO 2D

DRAMA (13 años) 06/04 - 22:30

(Cast)

07/04 - 08/04 -22:30 (Cast) 00:40

(Cast)

POWER RANGER (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)

06/04 -07/04 17:50 (Cast)

UN GOLPE CON ESTILO

(2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)

06/07 AL 12/04- 20:30 (Subt)

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D SUSPENSO, TERROR (16 años)

06/04 - 22:40 (Subt)

07/04- 08/04 -22:40 (Subt) 00:45

(Subt)

LOS PITUFOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)

06/04 - 17:30 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

LA BELLA Y LA BESTIA ATP

con reservas y leyenda (Se recomienda

la compañía de un adulto para

público infantil)

CASTELLANO 2D 17:40 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 19:40 - 22:20 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

POWER RANGER 2D APTA 13

AÑOS CASTELLANO 20:00 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

LOS PITUFOS 3 LA ALDEA

PERDIDA ESTRENO ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30 (TODOS

LOS DÍAS) VIERNES $50

CASTELLANO 3D 17:30 (TODOS LOS

DÍAS) VIERNES $50

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

2D ESTRENO APTA 16 AÑOS

CASTELL. 2D 22:40 (Todos los días)

VIERNES $50

ESTRENO 13/04/2017

RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D

17:10 - 20:00 y 22:50

Anticipadas en venta

 
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