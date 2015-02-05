CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Abril de 2017
A LAS 22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
Por El Liberal
Hoy 20:22 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
DESDE TERMAS DE RÍO HONDO
13.30 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 MI ÚLTIMO DESEO
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS
DE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
23.00 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 CONCEBIDO PARA MATAR
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
CANAL14
09.30 BÁSQUET POR CANAL 14:
OLÍMPICO VS. HISPANOS
11.30 PARA TODA MUJER
(Estreno)
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
19.00 OTRA CANCHA (Estreno)
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
(Estreno)
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ESCUELA DE LEVANTE
23.30 SGO GOLF TOUR
00.00 EN EL LACTARIO
00.15 UNIPERSONALES
CANAL 4
13.30 SANTIAGO NUESTRA
CIUDAD
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.30 DEPORTE EXPRESS
MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 SCOOBY-DOO! LA LOCURA DEL
MONSTRUO LUNAR
08.40 UN DÍA LIBRE PARA MAMÁ
10.23 BUENOS DÍAS VIETNAM
12.52 GREMLINS
14.59 LA BATALLA DE RIDDICK
17.25 LÁGRIMAS DE SOL
19.52 TERROR EN LA ANTÁRTIDA
22.00 NADIE VIVE
23.37 ASES CALIENTES
TCM
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 3)
09.45 LA PANTERA ROSA
11.55 JACK FROST
16.10 BATMAN ETERNAMENTE
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 COBRA
22.40 LA PANTERA ROSA
23.10 LA BALADA DEL PISTOLERO
TNT
06.00 PAPÁ ES UN ÍDOLO
07.23 OPERACIÓN PELIGROSA
09.01 ¿CÓMO SABER SI ES AMOR?
11.10 RATATOUILLE
13.09 10.000 A.C.
15.04 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
16.56 METEORO
19.25 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE
LA MUERTE. PARTE 1
22.00 S.W.A.T. - UNIDAD ESPECIAL 2
23.38 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
00.33 AMERICAN PIE 7 - EL LIBRO DEL
AMOR
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR
07.00 ROOKIE BLUE, LOS CHICOS NO ESTÁN
BIEN
08.00 GRIMM, PIES GRANDES
09.00 GRIMM, LA MUJER DE NEGRO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
MERCANCÍA
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, MOJADA
12.00 HOUSE M.D., GRAN BEBÉ
13.00 HOUSE M.D., EL BIEN MAYOR
14.00 CHICAGO P.D., QUÉ SE DEBE HACER
14.50 VIVIENDO CON MI EX
17.00 HOUSE M.D., INFIEL
18.00 HOUSE M.D., LADO SUAVE
19.00 CHICAGO P.D., LO QUE TE LLEVA AL
LÍMITE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12,
MARCADOS
21.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, TROFEO
22.00 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
24.05 TED
STUDIO UNIVERSAL
09.15 FULLSCREEN
09.45 WALTER
11.25 EL PADRINO DE BODAS
13.15 FULLSCREEN
13.45 DRILLBIT TAYLOR. GUARDAESPALDAS
ESCOLAR
15.55 OVEJA NEGRA
17.35 AMIGOS INDISCRETOS 2
20.00 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO
21.50 BIENVENIDO A LOS 40
24.35 LOS TOP FIVE
A DONDE IR
HÉRCULES, ESPACIO DE
ARTES ESCÉNICAS
(HÉRCULES OCHIUZZI 376)
+HOY, VIERNES 7 Y SÁBADO 8, A
LAS 22, EL GRUPO TEATRAL EL
YUNQUE ESTRENA “EL CRUCE DE
LA PAMPA”.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, NOCHE ROMÁNTICA CON
MÚSICOS SANTIAGUEÑOS QUE
INTERPRETARÁN BOLEROS Y
BALADAS.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 8, A LAS 23,
ESPECTÁCULO DE DELESTERO,
SALITRAL, MÓSOJ ÑAUPA,
DÚO TURANQUI, CHANGOS
SANTIAGUEÑOS Y ESENCIAS DEL
FOLCLORE.
KALÚ
(AUTOP. SANTIAGO-BANDA)
+VIERNES 14, LA PEÑA DE LOS
COPLA, DÚO COPLANACU, LA
PESADA SANTIAGUEÑA, TANTA,
MARCELO TOLEDO, MÓSOJ
ÑAUPA, CLAUDIO ACOSTA Y
FERNANDO BRANDÁN.
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 15, LOS ARCANOS DEL
DESIERTO Y ULTRAVIOLETA.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+JUEVES 19, A LAS 23, NOCHE
FOLCLÓRICA CON MARCELO
GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LA BELLA Y LA BESTIA
(3D): ROMANCE,DRAMA (ATP)
06/03 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast)
07/03 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast) 00:40 (Cast)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACION, AVENTURA (ATP)
06/04- 07/04 - 16:30 (Cast) 18:30
(Cast) 20:30 (Cast)
LA VIGILANTE DEL FUTURO
(3D): POLICIAL, ACCIÓN (+13 años)
06/04 - 22:30 (Subt) / 07/04- 08/04
22:30 (Subt) 00:45 (Subt)
LA BELLA Y LA BESTIA
(2D): ANIMACIÓN, (ATP)
06/04 -07/04 17:10 (Cast) 19:50
SOLDADO ARGENTINO 2D
DRAMA (13 años) 06/04 - 22:30
(Cast)
07/04 - 08/04 -22:30 (Cast) 00:40
(Cast)
POWER RANGER (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años)
06/04 -07/04 17:50 (Cast)
UN GOLPE CON ESTILO
(2D): COMEDIA (+ 13 AÑOS)
06/07 AL 12/04- 20:30 (Subt)
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D SUSPENSO, TERROR (16 años)
06/04 - 22:40 (Subt)
07/04- 08/04 -22:40 (Subt) 00:45
(Subt)
LOS PITUFOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA (ATP)
06/04 - 17:30 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D APTA 13 AÑOS CON RESERVA
CASTELLANO 22:30 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
LA BELLA Y LA BESTIA ATP
con reservas y leyenda (Se recomienda
la compañía de un adulto para
público infantil)
CASTELLANO 2D 17:40 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 19:40 - 22:20 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
POWER RANGER 2D APTA 13
AÑOS CASTELLANO 20:00 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
LOS PITUFOS 3 LA ALDEA
PERDIDA ESTRENO ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30 (TODOS
LOS DÍAS) VIERNES $50
CASTELLANO 3D 17:30 (TODOS LOS
DÍAS) VIERNES $50
NUNCA DIGAS SU NOMBRE
2D ESTRENO APTA 16 AÑOS
CASTELL. 2D 22:40 (Todos los días)
VIERNES $50
ESTRENO 13/04/2017
RÁPIDOS Y FURIOSOS 3D
17:10 - 20:00 y 22:50
Anticipadas en venta