Batistuta: "Fui al vestuario de la selección y la mitad no me dio pelota"

Fotos Gabriel Omar Batistuta.

20:45

Hasta hace muy poco tiempo, Gabriel Omar Batistuta fue el máximo artillero en la historia de la Selección Argentina. Sin embargo, fue víctima del destrato por algunos de los miembros de la absoluta nacional.

"Entré a saludar al vestuario de la selección y la mitad no me dio pelota. Lo tomé como algo generacional, porque yo con estos pibes no tengo nada que ver", aseguró el "Bati" en una reciente entrevista.

Y agregó: "Me hubiese gustado que me saluden, pero no por quien soy, sino porque jugué y estuve en ese ambiente. No me hago mucho problema. En todo caso creo que no lo hicieron porque no lo sentían".

Por último, cuando le preguntaron por el 9 de la Argentina, respondió: "Me gusta mucho Higuaín, pero no está rindiendo en la selección como lo hace en Europa. Si tiene que descansar, por qué no darle una chance a Icardi"