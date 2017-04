FÚNEBRES | 6 de Abril de 2017

06/04/2017 -

Fallecimientos

6/4/17

-José Montero

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Su esposo Juan C. Sueiro Fernandez, hijos Ramón, César, h. pol. Mariana, Laura, nietos Liliana, Emma, hermanos y respect. familias. part. su fallecimiento fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "No llores si me amas, si por un instante te pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen. Créeme cuando llegue un día que Dios ha fijado y tu alma venga a este Cielo, ese día volverás a verme, sentirás que te sigo amando, que te amé. Feliz te llevaré de la mano por senderos nuevos de luz y de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me amas". Sus hermanos Eugenia, Oscar, Adelma, Carlos, Hugo, Julia e Isolina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Que canten los ángeles a tu llegada". Su prima hermana Negri Díaz, su marido Luis y su familia participan con dolor su fallecimiento.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia el alma de nuestra tía que está en camino a tu encuentro, reconócela, llena de alegría su alma y no te acuerdes de sus pecados porque jamás te negó y adoró fielmente a Dios". Sus sobrinos: Walter y Sra.; Luis y flia.; Valeria y flia.; Vanesa, Germán y flia.; Débora y flia.; Maru y flia.; Lorena y flia.; Lucas y flia.; Noelia y flia.; Puchi y flia.; Claudio, Gustavo, Yésica, Ivana y flia. Jorge y flia.; Fernanda y flia. y Franco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Es una pena inconsolable tener que vivir este momento tan doliente, el día en el que dejas físicamente este mundo, pero dejas a tu paso una estela de amor y cariño que siempre quedarán en nuestros corazones, marcados por el resto der nuestra vida". Sus primas hermanas Lidia y Dra. Susana Aguirre y su sobrina Carla Agustina Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Ing. Pablo López Casanegra y la Dra. Matilde Schmidt participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. .Arq. Ricardo López Casanegra participa con profundo dolor su fallecimiento.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Personal de obra, de conducción, administración y técnicos de la empresa Conorvial S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Que el Señor te tenga en la Gloria y brille para ti la luz que no tiene fin". Celina, Orlando y Leopoldo Ibarra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sus vecinos y amigos: Margarita Álvarez, Evelia Álvarez y flia.; Rubén Álvarez y Noemí Lastra de Álvarez y flia.; con dolor participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus familiares.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Todo el personal de la Escuela Francisca Yacques, acompaña con profundo dolor al Sr. Carlos Aguirre por el falecimiento de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sus compañeros y colegas de trabajo del ministerio de Salud; Karina Avendaño, Angela Alvarez Paz, Norma Pinto, Ramiro Aguirre, Carla Gonzalez y Sara Garcia, participan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sus compañeros de la Empresa MED - LOG S. R. L. del deposito de Farmacia del Ministerio de Salud, participan su fallecimiento y piden oraaciones en su memoria.

AGUIRRE, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos " Hna. en vida fuiste el ser mas maravilloso y lleno de luz, una luchadora incansable. Hoy el Señor te recoge en el Reino Celestial y te pedimos nos des fuerza y guies para seeguir adelante. Estaras presente en nuestro corazon. Tu hno. Hugo, cuñada Adriana, sobrinos Hugo y flia., Claudio, gustavo y Gabi, Yesica e Ivana y flia. participan con profundo dolor tu partida.

ALZOGARAY, LUCIANA CELESTE (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Amigas y compañeras de su tía Marta Arias, de la Biblioteca de la Esc. Normal Manuel Belgrano Susana, Adriana Tenreyro, Adriana Artaza, Claudia y Marta participan con profundo dolor fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

CARABAJAL, GUIDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 44/17|. Su hermano político Victor Saavedra, su esposa Marta E, Barraza y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARABAJAL, GUIDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Ernesto Führ Tomatis, Su esposa Antonella Dorigón y su hija Ernestina, acompañan con profundo dolor a Juan y su flia.Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, GUIDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Amigos y compañeros de promoción de su hijo Juan Alberto; Edu, Gusti, Lolo, Compo,Pablo, Marito, Pancho, Leslie, y Ernesto, participan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus hijos Bochin, Graciela, H. pol. Lito, nietos Ricardo, Marta, Alejandra, Lucas, Carlos, Guillermo, Rolando, Rafa, Nene, Gorodo, Flaco, bisn. part. su fallec. sus restos seran inhm. en cement. Pque. de la Paz. Hs. 10.30. Casa de duelo P.L.Gallo 330 S.V. Servicio ORG. ANTONO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus hijas políticas Patricia Sialle, Mariana Vera, Viviana Veliz, Marcela Avellaneda, Rocio Kramer, Cecilia Marcos, Silvana Vicesi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus desconsolados hijos Graciela y Jorge Auatt, su hijo politico Carlos A. Diósquez participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Señor recibela en tus manos y dale el descanso eterno". Sus adorados nietos Carlitos, Guillermo, Rolando, Rafael, Alberto, Ramón y Jorge Diosquez Auatt, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus desconsolados bisnietos: Nahuel, Leo, Tomás, Emiliano, Nicolás, Guillermito, Micaela, Florencia, Santiago, Agustina, Lautaro, Guillermina, Simon, Benjamin, Joel, Benicio y Facundo Diosquez Auatta, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su tataranieta Emilia Nahir Diosquez, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Señor recibela en tus manos y dale el descanso eterno". Sus fieles servidoras: Marina Bravo y Dora Trejo, sus fieles enfermeros Manuel Medina y Walter Concha, paticipan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus desconsolado hijo: Bochin Auatt, sus hijos Ricardo, Marta, Alejandra, Shalo, sus bisnietos Nahir, Nicol, Pupi, Joaquin y Zaira, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL, RAMONA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su desconsolada hija Graciela Auatt y Carlos Diosquez, ya puedes descansar en paz madre mia, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

KARAM, MARIO DEL VALLE (CHINCHA) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. Ing. Ricardo Fuster y Sra. , participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este dificil momento.

KLEMBA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Carlos del Castillo y Mario Sily participan con pesar su fallecimiento y acompañan con el afecto de siempre a sus hijos Fernando, Mirta e Ignacio en su tristeza y dolor por la pérdida de su Sra. madre. Ruegan por su descanso en paz.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su esposa Elena Alejandrina Riccardo; sus hijos Margarita, José Carlos y Norma Montero; sus hijos políticos Ángela Ruiz y Sergio Pacheco; sus nietos Sandra, Silvina García y Diego Pérez Carletti; Carla y José Ignacio Montero; Santiago y Álvaro Pacheco participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz, previo oficio religioso en la capilla del mismo.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su hija Magui Montero, sus nietas Sandra y Silvina García; su nieto político Diego Pérez Carletti; sus bisnietos Juan Cruz González, Agustín, Joaquín y Valentina Pérez Carletti participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz, previo oficio religioso en la capilla del mismo.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus hijas en el afecto, Pichi y Gordy Bulnes, despiden con gran tristeza a un padre ejemplar. Ruegan consuelo a su querida flia.

MONTERO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus hermanos que nunca te olvidarán: Elisa, Mario, Cuca y Zoila, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus nietos Diego Pérez Carletti y Silvina García; sus bisnietos Agustín, Joaquín y Valentina Pérez Carletti participan con profundo dolor su fallecimiento. Abuelito Pepe, descansa en paz. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su sobrina Marta Montero y sus hijos Ingrid, Karin e Iván participan con profundo dolor su fallecimiento. Te vamos a extrañar.

MONTERO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus sobrinos: Coco Piña, Bety Zeballos y sus hijos Carla, Eugenia, Mercedes y Catalina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTERO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su sobrino Omar Carranza y familia, Carla y Catalina, participan con profundo dolor su fallecimiento, Elevamos oraciones en su queida memoria.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Querido tío José te recordaremos con el cariño de siempre. Sus sobrinos Miguel Riccardo, Graciela Sauad, su hijo Marcelo y familia participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus sobrinos políticos Gringa y Omar, sus hijos Omarcito, Leo, Luis Pablo y sus familias lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momento de dolor

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus vecinos de toda la vida Gladys Satuf de Hatun, junto a sus hijos Pablo, Roxana, Cinthia, Paula y Germán participan el fallecimiento del querido Pepe y acompañan a su familia en este difícil momento.

MONTERO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Walter Azuz, su esposa Nicky y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTERO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Rody Sánchez, sus hijas Virginia y Micaela Sánchez participan con dolor su fallecimiento.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Eduardo, Fernando, Estela y Marcelo Gentilini con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Marcelo Gentilini, su esposa Myriam Beccaria, sus hijos Marcelo, Matías y Joaquín con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Descansa en paz, Pepe. Los amigos de su hijo Carlos y su hija política Ángela: Pipi Martínez, Roxana, Iván y Franco participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su vecina Virginia Roldán de Gerez, sus hijos Liliana, Tito y Lucy con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. La promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa el fallecimiento del padre de su compañera y amiga Magui y la acompaña junto a su familia.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan con mucho cariño a su amiga Magui en este doloroso momento.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Ángela Stancampiano de Pérez Carletti y flia. participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a toda su familia. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias y el Pbro. Gerardo Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sebastián Simonetti y Gladys Carrasco; sus hijos Pablo, María Belén y Santiago y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo Carlos y acompañan a su esposa Elena y demás familiares en tan difícil momento, pidiendo por su descanso eterno.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Carlos Daniel Seidel, Eugenia y familia participan con dolor el fallecimiento del papá del amigo Carlitos. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Juan, Betty y Carolina Fantasía participan con dolor el fallecimiento del padre del amigo Carlitos. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Familia Gramajo Perez Carletti, participan con dolor el fallecimiento del abuelo de Silvina Garcia. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Colegas y amigos de su hijo José Carlos del Colegio San José: Claudia, Mariela, Natalia, Melly, Luis, Leonardo y Leandro participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Ramón Quinto y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Jose Emilio Lopez, Nora Estellés, Malena, Juan José y Sofia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. El Departamento de Educ. Fisica de la Escuela Tecnica Nº 3 participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Tus vecinos y amigos de toda una vida: Tati Ledesma y Elsa González e hijos; María Silvia, Rubén Ledesma y Nino con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Nino Ibáñez, María Silvia Ledesma e hijas María Eugenia (a), Alejandra y Carolina (a) con sus respectivas familias despiden a su vecino Pepe, rogando por su eterno descanso y piden resignación para su familia.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. La promoción 1970 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa el fallecimiento del padre de su compañera y amiga Magui y la acompaña junto a su familia.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola acompañan con mucho cariño a su amiga Magui en este doloroso momento.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Dr. Roberto Costilla, Dra. Teresa Sanchez Cantero, Dra. María Diaz Daviu, Dra. Anita Lavaisse participa su fallecimiento.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Dra. Teresa Sanchez Cantero, su esposo Dr. Jorge Acosta, sus hijos Milagro y Jerónimo, acompañan a la querida Sandra en este triste y doloroso momento.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Personal administrativo, enfermera, cocina, mucama y maestranza, gimnasia y terapista ocupacional, acompaña en este difícil momento a nuestra compañera Sandra.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Ina, Daniel, Rita, Lucas, acompañan a Sandra en este difícil momento.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Con entrañable afecto despedimos a nuestro querido Pepe: ¡amigo y vecino de toda la vida! Familia Pappalardo Graciela, Chuly y Pepe con sus respectivas familias, acompañan a la querida Elena, a Magui, Carlitos y Normita, rogando a Dios por una pronta resignación. Pepe, te vamos a extrañar. ¡Descansa en paz!.

MONTERO, JOSÉ (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Habib SLeibi, su esposa Graciela Bulnes, sus hijos Yaber, Nabila y Said participan profundamente su pesar y cariños a sus queridos hijos y nietos.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Familia Gramajo Pérez Carletti participa su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTERO, JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. "Que brille la luz que no tiene fin". Graciela Sauad y familia, Norma Sauad y familia, Eduardo Sauad, Sarita Sauad y familia, y Adriana Sauad y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. Durval A. J. Palomo, participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de su matriculada Cra. Luisa Graciela Chequer. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. La H.Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de la Cra. Luisa Graciela Chequer. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de la Colega, Cra. Luisa Graciela Chequer. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.









PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Carlos René Castillo y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (PUCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Despido a un amigo y acompaño a su familia en tan difícil momento. Agustín Enrique Alzugaray, Tuchi Areal y familiares participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. El Ing. Raúl Edgardo Gallego, su esposa Miriam del Milagro Garay; participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Puchi y elevan oraciones en su memoria por su eterno descanso.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Victor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan el fallecimiento de su médico y amigo Puchi. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Personal y Propietarios de Optica Molinari participan con dolor el fallecimiento del querido Puchi y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Roberto, Alicia y Ricardo Molinari y flias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Administrador de la Obra Social de la Sanidad OSPSA. Sr. Dario Suarez y personal administrativo participan el fallecimiento del padre de ex-compañeras Luciana y Florencia.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dario Suarez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Pedro E. Moltini y flia. despiden con pesar al amigo y compadre. Acompañan a la flia. en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Constanza María Moltini participa con profundo pesar el fallecimiento de su padrino Puchi. Acompañan a su flia. en este doloroso trance y eleva oraciones en su memopria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". La Sociedad Mutual de Empleados de Contaduría General de la Provincia, participa con profundo dolor su fallecimiento, quién fuera esposo de nuestra compañera y socia, Luisa Chequer. Se ruega una pronta resignación cristiana a toda su familia.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo de su esposa Luisa Chequer; CPN. Aldo Federico Basbús, CPN. Andrea Urquiza, CPN. Jorge Peralta y el personal de Contaduría General de la Provincia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación cristiana a toda su familia.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena Durán y familia, lamentan con dolor el fallecimiento del apreciado Puchi y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo de su esposa Luisa Chequer, Felipe Zabaleta, Carlos Toledo, Oscar Giménez y Mario Olivera participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una pronta resignación cristiana a toda su familia.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Camilo Zaiek, Norma Beatriz Maza, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Puchi y abrazan a Luisita e hijos en estos triste momentos.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Abel Paz, Gabriela Suárez y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida flia., con afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Puchi: Gracias por la amistad y la atención que nos brindaste. La flia de Nica Gerez, eleva ruegos para que tu alma descanse en paz y consuele a tu flia. Chau Puchi hermano querido.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Puchi amigo del alma, nunca te olvidaré. Descansa en paz. José Emilio Karam y flia.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Cornelio Pinto participa con dolor el fallecimiento de su amigo. Ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Hermano, amigo y compadre. Querido "boquence" que descanses en paz. Dr. Hugo Rojas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias a Dios rogando por su descanso eterno (Frías).

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Mario Menecier participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos y demás familiares en su dolor. Ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. CPN. Patricia Santos y CPN. Norma Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Luisa e hijos en este triste momento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sara B. Navarrete de Hounau y su hijo Eduardo Augusto participan con profundo pesar el fallecimiento de tan apreciado profesional. Acompañan espiritualmente a su esposa, hijos y demás familiares, rogando a Dios por el descanso eterno de "Puchi" y la cristiana resignación de sus deudos.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Luis A. Fogliaresi y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Puchi. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Tito Sarquiz, Mabel Herrera y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. José Antonio Aranda, Sra., hijos e hijos políticos participan con dolor el fallecimiento del querido "Puchi" y ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Coco Espíndola y familia participan su fallecimiento con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Viviana Cornejo, Sergio Martinez e hijos y Coca de Cornejo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Mi querida Luisita y sus hijos solamente cariño, un fuerte abrazo para todos y mi pena por la partida de Puchi, puedo brindarte en este momento de tanto dolor que estás pasando. Pero tengo la seguridad de que la gran familia que tienes ayudará a que el dolor no pase pero si se atenúe sabiendo que todos los que los quisimos oramos por él y por todos ustedes. Puchi ya descansa en paz! Ana Lía Paz Saavedra de Rezola.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dr. César José y Sra., personal y equipo médico del Sanatorio Argentino participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. CPN Miryam Martínez, Dr. Leandro Gamba y Dra. Daniela Vaca Japaze, personal médico, asistencial, administrativo y de maestranza, del CePSI Eva Perón, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de las Licenciadas Florencia y Luciana Prados y esposo de CPN Luisa Chequer.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sebastián Simonetti y Gladys Carrasco; sus hijos Pablo, María Belén y Santiago participan con pesar su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su esposa Luisa y sus hijos en tan irreparable pérdida de nuestro querido amigo Puchi.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Francisco Viano, Claudia Montenegro e hijas participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su familia.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Martín Oscar Muratore y flia. acompaña a su flia. en este momento de dolor y ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dra. Analía Muratore y flia. participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Oscar Muratore y flia. acompaña a toda su familia en este momento de dolor y ruega oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Tus compañeros de Secretaría Gral. de la Gobernación: Matilde, Dolci, Laurencia, Fernando, Helena y Joaquín participan su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Gustavo Giovanielo y flia. participan con pesar el fallecimiento de su amigo Puchi. Amigo, fuistes un ejemplo. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Juan Manuel Bonacina , su esposa Adriana Alicia Slapak y flia. , participan con pesar el fallecimiento de su amigo Puchi. Acompañan a su flia en tan doloroso momento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. José Maidana, Maria Eugenia Luna y flia. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Guillermo Luna Herrera, participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Jorge Ayunta y flia., participa con dolor el falecimiento del esposo de su querida amiga Graciela.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. "El guarda las almas de sus santos". CPN. Aldo Federico Basbús y familia participan con mucho dolor la pérdida de su querido amigo Puchi. Ruegan una oración en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Las hijas, Maria Elena, Martha y Teresita, del extinto Dr. Manuel Antonio Carabajal, gran amigo del Dr. Fortunato Prados ( Padre ) lamentan profundamente la inesperada partida al Reino Celestial de su querido Oftalmólogo, gran amigo, generosa persona Dr. Eugenio Prados. Hacemos llegar nuestro pésame a su esposa e hijos, a Lucy y flia., a todo el personal de la Clínica Santa Lucia y en especial al Dr. Hugo Rodriguez. Nunca te olvidaremos querido Puchito ! descansa en paz en el Reino de Jesus Misericordioso. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Dres. Abraham Camilo Brahin, y Camila Mahmud de Brahim participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa y flia., en estos dificiles momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Sus amigos Jorge Amado y Lucía Villaverde, hijos y nietos participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Hugo Agostinelli, Francisca Cordoba, participan con mucha tristeza el fallecimiento de nuestro querido Puchi, buena persona y excelente profesional. Acompañan en el dolor a su querida familia. Elevan oraciones por su feliz resurreccion.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Carlos A. Villalba, su esposa e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su Sra. Esposa e hijos en este momento de dolor. Siempre te recordaremos amigo, como una persona de bien, ruegan oraciones en su memoria.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Eduardo Führ y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PRADOS, EUGENIO FORTUNATO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Eugenia Medez y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos ante tan doloroso momento.

TORRES, AGUEDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus hijos Oscar Torres, su hija política Gladys Mansilla, sus nietos Alejandra, Rita, Facundo Torres, bisnietos Caro y Siomara, hnos y demas familiares. sus restos serán inhumados hoy 16 hs. Cobertura IOSEP.servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Sus compañeros del Dpto. Inmobiliario Urbano participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Alberto Ibáñez compañero del Dpto. Inmobiliaria Urbano de la DGR: Cdra. Nadia Bitar, Ing. Ada de Ruiz, Isabel Mendieta, Lelia López, Luis Ponce, Sonia, Coronel, Gabriel Ruiz, Alberto Barrios, Martín Roldán, Juan Sánchez, Ricardo Sgoifo, Roxana, Miranda, Gloria Coronel, Sandra Ferreyra, Marina Espeche, Adrián Diaz, Silvana Ibarra, Cecilia Hermelo, L eticia, Castillo, Marta Pajón, Benjamín Basualdo, Carlos Ponce, Mirta Bravo. Se ruega una oración en su querida memoria.

TREJO, EUSEBIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/17|. Isabel Mendieta y Nicolás Juarez acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

VELIZ DE NAVARRETE, ELENA ALSIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Nos dejas un gran dolor, tu perdida será irreparable, siempre estaras en nuestro corazon" . Su hija Zulema,hijo pol. Alberto, nietos Eugenia, José, Lucrecia y Romina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Guampacha.

VELIZ DE NAVARRETE, ELENA ALSIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana política Ñata, sobrinos Mara, Julio y respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

VELIZ DE NAVARRETE, ELENA ALSIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Familia Bustos - Navarrete; Rosenda, Luis, German, Martin e Irene y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





LEDESMA, JORGE ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/3/17|. Familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la en la iglesia Santo Cristo, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CABALLIERI, ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus hijos Sergio, Nella, Juan, José, h. pol. Sonia, Cecilia, nietos, Geronimo, Carmilo, Valentin, Selene, part. su fallecimiento. sus restos fueron inhum. en el cementerio Jardin del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ESCOBAR, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. S esposa Luisa Ianaqui, sus hijos Miriam, Jose, Dario, h. políticos Leonardo, Mariana, nietos Dahiana, Luisana, Delfina, sus restos serán inhumados hoy 17.30 hs en el cementerio de la misericordia. Cobertura IOSEP.servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

MATTAR, EDITH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/17|. La Federación de Bibliotecas Populares de Santiago del Estero, Domingo Bravo, Juan Bautista Alberdi, Luis Orieta, Pellegrini, de la ciudad de La Banda participan el fallecimiento de la presidente de la Biblioteca Absalón Rojas. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, NORMA ELBA (Kuky) (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus hijos Horacio Mussi, Carlos Olivera, h. políticos Veronica Torres, Belen Guarenisky, nietos Lorenzo Mussi y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Jardín del Sol, sus restos partirán de Soler y San Carlos S.V . Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

SOSA, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Sus hijos Mirta, Carlos, Vicente,Rene , Roberto; nietos Veronica, Jose, Ivan, y Valeria part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericorida. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su esposa Monica, hijos, Emiliano, Claudio, Tamara, h. pol. Mili, nieta Matilda, padres Gladys, Hector, part. su fallec. sus restos. serán inhum. en el cement. La Misericordia. hs. 10.30 hs. Casa de duelo. Belgrano 532. S.V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su tío Pedro Pereyra, Carmen, sus primos Vertuky, Pedrito, Carlina, Negrita, Elina, Miriam, Ramiro, Nicolas, Belen, Florencia, Aylen, Santy, Agustina, participan con profundo dolor su fallecimiento. sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio La Misericordia.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Fily Carabajal, Beatriz Santillan y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este duro trance.

VILLALBA, HÉCTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/17|. Su tia Chichi y su tio Ruben, sus primos Pablo, Lola y Daniel, participan con profundo dolor su fallecimiento.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





IBÁÑEZ DE ESCOBAR, BLANCA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/17|. "Señor, recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno".. Sus hermanos políticos Noemí y Pedro Chávez; su ahijado Álvaro, sus sobrinos Javier, Florencia, Jesús y Erica; sus sobrinos nietos Constanza, Jazmín y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.