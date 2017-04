Hispano Americano cortó la racha de Olímpico

Fotos UNA BESTIA. A Olímpico no le alcanzó con el gran aporte de Williams. El pívot anotó 17 puntos, bajó 17 rebotes y metió 7 tapas. Impresionante.

06/04/2017 -

En un juego vibrante y parejo, Olímpico no pudo con Hispano Americano al caer anoche 72 a 69 en el Vicente Rosales. Y no solamente cortó su racha de cinco triunfos seguidos, si no que además bajó del cuarto al quinto puesto en la Conferencia Norte.

El Negro no pudo con un rival que también viene en racha (cinco triunfos seguidos) a pesar de la descomunal labor de Justin Williams: 17 puntos, 17 rebotes y 7 tapas.

Olímpico tuvo un muy flojo inicio de partido. Se mostró muy errático en el lanzamiento de media y larga distancia. Hispano corrió mejor la cancha con Treise y castigó también con Fierro y O’Bannon, para meter un parcial de 10 a 0 en tres minutos y medio, motivando el tiempo muerto de Fernando Duró.

En la reanudación, Williams quebró el cero del local con una tremenda volcada. El aporte del pívot, tanto en defensa como en ataque, fue clave para el local se acerque (5-10). A partir de ahí la cosa se emparejó, pero Hispano cerró 17-12 el primer cuarto.

En el segundo cuarto el "Negro" ajustó las marcas y contó con la inspiración de Cosolito para ponerse a uno (21-22) promediando el parcial. Y pasó al frente por primera vez en la noche con un alley up entre Stanic y Nesbitt (30-29), a falta de un minuto. Pero Ferreyra, ex Olímpico, apareció en su esplendor y cinco puntos suyos dejaron el partido 34-32 para la visita de cara al descanso largo.

En el tercer cuarto el trámite fue muy parejo, de palo y palo por momentos. Olímpico mostraba pasajes de fluidez ofensiva con un Nesbitt inspirado. Pero Hispano contestaba con Austin, muy certero desde larga distancia. Al cuarto final llegaron 51 a 50 para el elenco visitante.

El segmento final siguió con la misma paridad e intensidad. Olímpico pareció tomar una pequeña luz de ventaja (56-53) con 7 minutos por jugar. La potencia de Williams en el juego interior, muy bien acompañado por Nesbitt, fue clave. Con mucho esfuerzo, Olímpico tomaba las riendas del partido y sacaba 4, pero un O’Bannon en llamas (un triple, dos libres y un doble) ponía al visitante arriba 64-63, con 3 minutos por jugar. Una jugada de tres puntos (doble y falta) de Stanic adelantó otra vez a Olímpico (66-64) pero dos libres de Austin empataron el juego a falta de un minuto. En ese minuto final el local se equivocó mucho, Hispano aprovechó para sacar 6 (72-66) pero aún así el Negro tuvo la última bola para empatar, pero falló.