No habrá actividad en la adm. pública

06/04/2017 -

Durante la jornada de hoy no atenderá ninguna de las reparticiones pertenecientes a la administración pública provincial, ya que el titular del sindicato que los agrupa, Utepse, confirmó su adhesión al paro nacional.

"Este jueves no trabajará ninguna dependencia de la administración pública provincial. Y en este sentido queremos llevar tranquilidad a los trabajadores ya que no se les computará ausencia este día, y por lo tanto no afectará el presentismo", indicó Antonio Romano, secretario general.