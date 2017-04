Abogado denunció penalmente al joven "cazador" de Quimilí

06/04/2017 -

Las imágenes de un "cazador" de Quimilí junto a una decena de animales autóctonos muertos, como si se tratara de un trofeo, generó gran polémica en las últimas 48 horas. Tras su descargo en la edición de ayer de EL LIBERAL, un abogado del foro local radicó una denuncia formal en su contra.

El último martes se viralizó a través de las redes sociales, la fotografía de un hombre posando y mostrando los animales muertos. En cuestión de horas se armó un revuelo en el que cientos de personas repudiaban la imagen y actitud del sujeto que sería de apellido Díaz.

El presunto cazador dialogó con EL LIBERAL esa misma noche y deslizó: "Un viernes a la noche llegó mi primo, hará hace como tres semanas, me invitó a acompañarlo a cazar. Llegamos al campo y me encuentro con esta atrocidad". Seguidamente apuntó: "Yo le pedí que me saque una foto, nunca había visto una cosa así. La foto impactó, pero yo no fui el que cazó", señaló.

Fuentes ligadas al caso confiaron que el Dr. Horacio Aníbal Patto radicó una denuncia penal en la Unidad Fiscal en contra del "cazador". La presentación se hará extensiva a la Dirección de Bosques y Fauna.

El letrado solicitó que se indague si posee permisos para cazar, para portar armas y la procedencia de la escopeta, entre otras medidas.

La Fiscalía interviniente solicitará una serie de informes para tratar de esclarecer la situación.